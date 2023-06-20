Анчелотті очолить збірну Бразилії: відомі деталі

Карло Анчелотті. Фото: REUTERS/Pablo Morano

Головний тренер мадридського "Реалу" Карло Анчелотті може покинути клуб. На спеціаліста претендує збірна Бразилії.

Спеціаліст не поспішає продовжувати контракт, повідомляє Marca.

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Минулого сезону Анчелотті з "Реалом" стали другими у Ла Лізі, дійшли до 1/2 фіналу Ліги чемпіонів та виграли Кубок Іспанії, здолавши у півфіналі "Барселону".

Анчелотті під час пресконференції "Реалу". Фото: VALDEBEBAS/Violeta Santos Moura/File Photo

Анчелотті веде перемовини з Бразилією

Джерела повідомили, що італієць в Мадриді провів дві зустрічі з главою Бразильської конфедерації футболу Ернальдо Родрігесом. На них було домовлено, що Карло у січні 2024 року повідомить керівництву "Реала" щодо рішення не продовжувати контракт. Також в цей період буде підписано попередній контракт з Бразилією.

Головним тренером "селейсао" Анчелотті стане влітку 2024 року, коли у нього закінчиться контракт з мадридцями.

Раніше була інформація, що до літа 2024 року команду тимчасово очолить син Анчелотті Давіде, але від цієї ідеї відмовились.

Наразі виконувачем обов’язків головного тренера збірної Бразилії є Рамон Менезес.

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