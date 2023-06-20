Анчелотті очолить збірну Бразилії: відомі деталі
Головний тренер мадридського "Реалу" Карло Анчелотті може покинути клуб. На спеціаліста претендує збірна Бразилії.
Спеціаліст не поспішає продовжувати контракт, повідомляє Marca.
Минулого сезону Анчелотті з "Реалом" стали другими у Ла Лізі, дійшли до 1/2 фіналу Ліги чемпіонів та виграли Кубок Іспанії, здолавши у півфіналі "Барселону".
Анчелотті веде перемовини з Бразилією
Джерела повідомили, що італієць в Мадриді провів дві зустрічі з главою Бразильської конфедерації футболу Ернальдо Родрігесом. На них було домовлено, що Карло у січні 2024 року повідомить керівництву "Реала" щодо рішення не продовжувати контракт. Також в цей період буде підписано попередній контракт з Бразилією.
Головним тренером "селейсао" Анчелотті стане влітку 2024 року, коли у нього закінчиться контракт з мадридцями.
Раніше була інформація, що до літа 2024 року команду тимчасово очолить син Анчелотті Давіде, але від цієї ідеї відмовились.
Наразі виконувачем обов’язків головного тренера збірної Бразилії є Рамон Менезес.
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