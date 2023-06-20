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Неймар шукає новий клуб: "МЮ" та інші варіанти для бразильця

20 червня 2023 20:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Неймар шукає новий клуб: "МЮ" та інші варіанти для бразильця
Неймар прибув до Барселони. Фото: REUTERS/Nacho Doce
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболіст збірної Бразилії Неймар цього літа змінить клуб. "ПСЖ" більше не зацікавлений у гравці, за якого у 2017 році заплатили 330 млн євро.

Неймар продовжує шукати новий клуб, повідомляє O Globo.

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Керівництво французького "ПСЖ" вирішило достроково розірвати відносини з Неймаром. Контракт 31-річного гравця діє до літа 2025 року, але він піде з команди вже наприкінці червня. Не відомо, чи футболіст отримає компенсацію за розірвання контракту.

Де виступатиме Неймар?

Лідер збірної Бразилії має як мінімум кілька варіантів продовження кар'єри. Півзахисник вже відхилив пропозиції від клубів Близького сходу, які готові були платити йому 200 млн євро на рік. Неймар хоче й надалі грати у Європі.

Пріоритетом футболіста є перехід у "Манчестер Юнайтед". Англійський клуб зможе платити гравцеві стільки ж, скільки він заробляв у "ПСЖ". До того ж Неймара приваблює статус "червоних дияволів". Але цей трансфер буде можливим лише в тому випадку, якщо сім'я Глейзерів продасть клуб шейху з Катару.

Неймар
Неймар йде з "ПСЖ". Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Неймар має і резервний варіант. Йдеться про повернення до каталонської "Барселони". Представники бразильця вже ведуть переговори з клубом, але до конкретики поки не дійшло.

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