Мудрик подешевшав: оновилися ціни на Зінченка, Миколенка та Забарного

Михайло Мудрик. Фото: REUTERS/Carl Recine

Авторитетний німецький статистичний портал Transfermarkt оновив вартість усім гравцям Англійської прем'єр-ліги. Серед них четверо українців.

Найдорожчим гравцем із України продовжує залишатися вінгер "Челсі" Михайло Мудрик, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Раніше Мудрик після матчів національної збірної у кваліфікації до Чемпіонату Європи-2024 вирушив у розташування України U-19 для участі у фінальній частині Євро-2023. Зазначимо, що Михайло приїхав у команду Руслана Ротаня, будучи травмованим.

Зінченко із дочкою на матчі "Арсеналу". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Один з мінусом і троє додали

Найдорожчим українським футболістом в АПЛ залишається Мудрик. При цьому вартість 22-річного гравця знизилася з 60 млн євро до 50 млн євро.

Другим найдорожчим українцем є захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко — 42 млн євро. Він від часу останнього оновлення додав 2 млн євро. Зазначимо, що на момент переїзду Зінченка з "Манчестер Сіті" до Лондона минулого літа його трансферний цінник взагалі був на позначці 25 млн євро.

На 3 млн євро додалася трансферна вага захисника "Евертона" Віталія Миколенка — 25 млн євро. У своєму клубі Віталій у четвірці найдорожчих футболістів. Стільки ж коштує Домінік Калверт-Льюїс, а вище Алекс Івобі (28 млн євро) та Амаду Онана (45 млн євро).

Також позитивне зростання у трансферній вартості показав центральний захисник "Борнмуту" Ілля Забарний. Його цінник піднявся з 18 млн євро до 20 млн євро.

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