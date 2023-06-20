Мудрик подешевел: обновились цены на Зинченко, Миколенко и Забарного

Михаил Мудрик. Фото: REUTERS/Carl Recine

Авторитетный немецкий статистический портал Transfermarkt обновил стоимость всем игрокам Английской премьер-лиги. Среди них четверо украинцев.

Самым дорогим игроком из Украины продолжает оставаться вингер "Челси" Михаил Мудрик, сообщает портал Новини.LIVE.

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Ранее Мудрик после матчей национальной сборной в квалификации к Чемпионату Европы-2024 отправился в расположение Украины U-19 для участия в финальной части Евро-2023. Отметим, что Михаил приехал в команду Руслана Ротаня, будучи травмированным.

Зинченко с дочерью на матче "Арсенала". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Один с минусом и трое прибавили

Самым дорогим украинским футболистом в АПЛ остается Мудрик. При этом стоимость 22-летнего игрока снизилась с 60 млн евро до 50 млн евро.

Вторым самым дорогим украинцем является защитник "Арсенала" Александр Зинченко — 42 млн евро. Он со времени последнего обновления прибавил 2 млн евро. Отметим, что на момент переезда Зинченко из "Манчестер Сити" в Лондон прошлым летом его трансферный ценник вообще был на отметке в 25 млн евро.

На 3 млн евро прибавился трансферный вес защитника "Эвертона" Виталия Миколенко — 25 млн евро. В своем клубе Виталий в четверке самых дорогих футболистов. Столько же стоит Доминик Калверт-Льюис, а выше Алекс Ивоби (28 млн евро) и Амаду Онана (45 млн евро).

Также позитивный рост в трансферной стоимости показал центральный защитник "Борнмута" Илья Забарный. Его ценник поднялся с 18 млн евро до 20 млн евро.

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