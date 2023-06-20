Мудрик та ще троє гравців прибули до збірної U-21: у вінгера "Челсі" великі проблеми

Мудрик, Трубін та Судаков вирушили до команди U-21. Фото: УАФ

Після матчу кваліфікації Чемпіонату Європи-2024 проти "Мальти" четверо гравців національної команди вирушили до молодіжної збірної. Футболісти під керівництвом Руслана Ротаня зіграють у фінальній частині Євро-2023.

УАФ опублікувала відео із приїздом гравців до національної команди.

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Четверо гравців національної команди прибули до молодіжної збірної. Фото: скрін-шот

Проблеми Мудрика

Раніше повідомлялося, що Мудрик може не зіграти на молодіжному Євро через отриману травму. Однак на відео від УАФ Михайло засвітився, але помітно кульгав.

Поки що офіційно інформації щодо Мудрика немає, але є два варіанти, які виходять з досвіду подібних ситуацій. Або гравець перебуватиме у збірній та відновлюватиметься від травми. У цьому випадку він отримає можливість зіграти на пізній стадії турніру. Або лікарі відправлять футболіста додому. У цих двох варіантах все залежить від вердикту лікарів щодо термінів відновлення.

Зазначимо, що Мудрик пропустив матч із Мальтою, просидівши усі 90 хвилин на лаві запасних.

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