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Мудрик и еще трое игроков прибыли в сборную U-21: у вингера "Челси" большие проблемы

20 июня 2023 13:13
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Агабекян Карен
редактор
Мудрик и еще трое игроков прибыли в сборную U-21: у вингера "Челси" большие проблемы
Мудрик, Трубин и Судаков отправились в команду U-21. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

После матча квалификации Чемпионата Европы-2024 против "Мальты" четверо игроков национальной команды отправились в расположение молодежной сборной. Футболисты под руководством Руслана Ротаня сыграют в финальной части Евро-2023.

УАФ опубликовала видео с приездом игроков в национальную команду.

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Четверо игроков национальной команды прибыли в молодежную сборную. Фото: скрин-шот

Проблемы Мудрика

Ранее сообщалось, что Мудрик может не сыграть на молодежном евро из-за полученной травмы. Однако на видео от УАФ Михаил засветился, но заметно хромал.

Пока официально информации по Мудрику нет, но есть два варианта, выходящих из опыта подобных ситуаций. Либо игрок будет находиться в сборной и восстанавливаться от травмы. В этом случае он получит возможность сыграть на поздней стадии турнира. Либо врачи отправят футболиста домой. В этих двух вариантах все зависит от вердикта врачей по срокам восстановления.

Отметим, что Мудрик пропустил матч с Мальтой, просидев все 90 минут на скамейке запасных.

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