"Шахтер" возглавит один из самых перспективных тренеров Европы

Фариоли на тренерском мостике в "Аланьяспора". Фото: milliyet.com.tr

Донецкий "Шахтер" еще официально не уволил Игора Йовичевича, но уже нашел себе нового главного тренера. Интересно, что им оказался ученик бывшего наставника "горняков" Роберто де Дзерби.

Согласие возглавить клуб дал итальянец Франческо Фариоли, сообщил журналист Игорь Бурбас.

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Отметим, что множество источников утверждало, что новым главным тренером "Шахтера" станет наставник "Зари" Патрик Ван Леувен, которого даже видели в столичном отеле "Опера" вместе с генеральным директором клуба Сергеем Палкиным.

Фариоли во время работы в "Сассуоло". Фото: coachfootballmotion.com

Осталось убедить семью

Источник сообщил, что Фариоли принял условия и готов приступить к работе. Но преградой может стать семья специалиста, которая боится отпускать Франческо в страну, где идет война.

Сейчас между клубом и специалистом идет этап уговаривания семьи и предоставления гарантий безопасности.

Если договориться с Фариоли не удастся, то в клубе самым реальным вариантом считают Ван Леувена. С нидерландцем также обговорили возможное сотрудничество.

34-летний Фариоли три года был тренером вратарей и помощником Роберто де Дзерби в "Беневенто" и "Сассуоло". В сезоне 2020/2021 итальянец начал работать помощником главного тренера "Аланьяспора", но не доработал и ушел на должность главного тренера "Карагюмрюка".

31 декабря 2021 года Фариоли вернулся в "Аланьяспор" и привел команду к 5-му месту в чемпионате Турции. В феврале текущего года итальянца за неудовлетворительные результаты уволили из клуба.

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