"Шахтар" очолить один із найперспективніших тренерів Європи

Фаріолі на тренерському містку в "Аланьяспорі". Фото: milliyet.com.tr

Донецький "Шахтар" ще офіційно не звільнив Ігора Йовічевіча, але вже знайшов собі нового головного тренера. Цікаво, що ним виявився учень колишнього наставника "гірників" Роберто де Дзербі.

Згоду очолити клуб дав італієць Франческо Фаріолі, повідомив журналіст Ігор Бурбас .

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Зазначимо, що багато джерел стверджувало, що новим головним тренером "Шахтаря" стане наставник "Зорі" Патрік Ван Леувен, якого навіть бачили у столичному готелі "Опера" разом із генеральним директором клубу Сергієм Палкіним.

Фаріолі під час роботи у "Сассуоло". Фото: coachfootballmotion.com

Залишилось переконати родину

Джерело повідомило, що Фаріолі прийняв умови і готовий приступити до роботи. Але перепоною може стати сім'я фахівця, яка боїться відпускати Франческо до країни, де триває війна.

Зараз між клубом та фахівцем йде етап умовляння сім'ї та надання гарантій безпеки.

Якщо домовитися з Фаріолі не вдасться, то у клубі найреальнішим варіантом вважають Ван Леувена. З нідерландцем також обговорили можливу співпрацю.

34-річний Фаріолі три роки був тренером воротарів та помічником Роберто де Дзербі у "Беневенто" та "Сассуоло". У сезоні 2020/2021 італієць почав працювати помічником головного тренера "Аланьяспора", але не допрацював та пішов на посаду головного тренера "Карагюмрюка".

31 грудня 2021 року Фаріолі повернувся до "Аланьяспора" і привів команду до 5-го місця в чемпіонаті Туреччини. У лютому поточного року італійця за незадовільні результати звільнили з клубу.

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