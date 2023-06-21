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Грилиш прокомментировал пьянство после победы в Лиге чемпионов

21 июня 2023 10:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Грилиш прокомментировал пьянство после победы в Лиге чемпионов
Джек Грилиш в сборной Англии. Фото: Reuters/Jason Cairnduff
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник английского "Манчестер Сити" Джек Грилиш впервые прокомментировал празднование окончания прошлого сезона. Футболист несколько дней отмечал победу "горожан" в Лиге чемпионов. 

Английский таблоиды пестрили фотографиями пьяного Грилиша, напоминает talkSPORT.

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Джек Грилиш перешел в "Манчестер Сити" из "Астон Виллы" в 2021 году. В прошлом сезоне он был одним из лидеров в центре поля команды Хосепа Гвардиолы и помог ей оформить чемпионский требл — победить в трех турнирах. 

Проблемы Грилиша с алкоголем 

После завоевания всех трофеев игроки и тренерский штаб "Манчестер Сити" устроили бурное празднование своих успехов. Некоторые футболисты выпили немного больше, чем могут позволить себе профессиональные спортсмены. Среди них оказался и Джек Грилиш. 

Джек Грилиш
Джек Грилиш на тренировке. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

27-летний полузащитник поспешил объяснить свое поведение. Он назвал несколько прошлых недель лучшими в жизни и заявил, что ему не стыдно за то, как он праздновал победу. 

"Я не все помню, но мне было весело. Я никому не мешал и был на высоте. Парни праздновали со мной. Разве это плохо? 

Не каждый год удается выиграть требл. В последний раз такое сделал "Манчестер Юнайтед", но это случилось так давно, что я даже не помню год. Так что не понимаю критику в свой адрес. Я уже восстановился после нашего загула и готов работать дальше. Но иногда надо позволять себе отдохнуть", — рассказал Джек Грилиш. 

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