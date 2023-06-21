Гріліш прокоментував пияцтво після перемоги у Лізі чемпіонів

Джек Гріліш у збірній Англії. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Півзахисник англійського "Манчестер Сіті" Джек Гріліш вперше прокоментував святкування закінчення минулого сезону. Футболіст кілька днів відзначав перемогу "містян" у Лізі чемпіонів.

Англійські таблоїди рясніли фотографіями п'яного Гріліша, нагадує talkSPORT.

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Джек Гріліш перейшов до "Манчестер Сіті" з "Астон Вілли" у 2021 році. Минулого сезону він був одним із лідерів у центрі поля команди Хосепа Гвардіоли та допоміг їй оформити чемпіонський требл — перемогти у трьох турнірах.

Проблеми Гріліша з алкоголем

Після завоювання всіх трофеїв гравці та тренерський штаб "Манчестер Сіті" влаштували бурхливе святкування своїх успіхів. Деякі футболісти випили трохи більше, ніж можуть дозволити професійні спортсмени. Серед них виявився і Джек Гріліш.

Джек Гріліш на тренуванні. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

27-річний півзахисник поспішив пояснити свою поведінку. Він назвав кілька минулих тижнів найкращими в житті та заявив, що йому не соромно за те, як він святкував перемогу.

Я не все пам'ятаю, але мені було весело. Я нікому не заважав і був на висоті. Хлопці святкували зі мною. Хіба це погано?

Не щороку вдається виграти требл. Востаннє таке зробив "Манчестер Юнайтед", але це сталося так давно, що я навіть не пам'ятаю рік. Тож не розумію критику на свою адресу. Я вже відновився після нашого загулу та готовий працювати далі. Але іноді треба дозволяти собі відпочити”, — розповів Джек Гріліш.

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