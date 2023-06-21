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Малиновский вернется в Италию: "Марсель" готов продать украинца

21 июня 2023 09:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Малиновский вернется в Италию: "Марсель" готов продать украинца
Руслан Малиновский в сборной Украины. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский попал в сферу интересов известного итальянского клуба. Футболист может вернуться в Серию А всего через полгода после ухода из "Аталанты". 

Французский "Марсель" готов продать украинца в случае поступления выгодного предложения, сообщает Tutto Mercato

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Руслан Малиновский стал одной из трансферных целей римского "Лацио". Главный тренер команды Маурицио Сарри хочет усилить состав перед возвращением в Лигу чемпионов. 

Возвращение Малиновского в Италию

Украинский футболист отыграл в чемпионате Италии больше трех лет в составе "Аталанты", с которой выходил в финал национального Кубка. В 2023 году Малиновского арендовал "Марсель", который позже активировал опцию выкупа контракта Руслана. 

Руслан Малиновский
Малиновский перед матчем с Мальтой. Скриншот YouTube

"Лацио" занял второе место в итоговой турнирной таблице сезона 2022/2023. Команда Маурицио Сарри завоевала право сыграть в Лиге чемпионов. Тренер понимает, что его подопечным будет сложно выступать в нескольких турнирах одновременно без качественного усиления состава. Наставник уже приготовил список из футболистов, которые могут перейти в "Лацио". Среди них есть и Малиновский. Римский клуб может заплатить за украинца 13 млн евро. 

В прошлом сезоне Руслан Малиновский сыграл за "Марсель" 23 поединка во всех турнирах, забил два гола и сделал результативную передачу. 

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