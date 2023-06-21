Малиновский вернется в Италию: "Марсель" готов продать украинца

Руслан Малиновский в сборной Украины. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский попал в сферу интересов известного итальянского клуба. Футболист может вернуться в Серию А всего через полгода после ухода из "Аталанты".

Французский "Марсель" готов продать украинца в случае поступления выгодного предложения, сообщает Tutto Mercato.

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Возвращение Малиновского в Италию

Украинский футболист отыграл в чемпионате Италии больше трех лет в составе "Аталанты", с которой выходил в финал национального Кубка. В 2023 году Малиновского арендовал "Марсель", который позже активировал опцию выкупа контракта Руслана.

Малиновский перед матчем с Мальтой. Скриншот YouTube

"Лацио" занял второе место в итоговой турнирной таблице сезона 2022/2023. Команда Маурицио Сарри завоевала право сыграть в Лиге чемпионов. Тренер понимает, что его подопечным будет сложно выступать в нескольких турнирах одновременно без качественного усиления состава. Наставник уже приготовил список из футболистов, которые могут перейти в "Лацио". Среди них есть и Малиновский. Римский клуб может заплатить за украинца 13 млн евро.

В прошлом сезоне Руслан Малиновский сыграл за "Марсель" 23 поединка во всех турнирах, забил два гола и сделал результативную передачу.

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