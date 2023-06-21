Маліновський повернеться до Італії: "Марсель" готовий продати українця

Руслан Маліновський у збірній України. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський опинився у сфері інтересів відомого італійського клубу. Футболіст може повернутися до Серії А лише через пів року після від'їзду з "Аталанти".

Французький "Марсель" готовий продати українця у разі надходження вигідної пропозиції, повідомляє Tutto Mercato.

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Повернення Маліновського до Італії

Український футболіст відіграв у чемпіонаті Італії понад три роки у складі "Аталанти", з якою виходив у фінал національного Кубка. 2023 року Маліновського взяв у оренду "Марсель", який пізніше активував опцію викупу контракту Руслана.

Маліновський перед матчем із Мальтою. Скріншот YouTube

"Лаціо" посів друге місце у підсумковій турнірній таблиці сезону 2022/2023. Команда Мауріціо Саррі виборола право зіграти в Лізі чемпіонів. Тренер розуміє, що його підопічним буде складно виступати у кількох турнірах одночасно без якісного посилення складу. Наставник уже приготував список із футболістів, які можуть перейти до "Лаціо". Серед них є й Маліновський. Римський клуб може заплатити за українця 13 млн євро.

Минулого сезону Руслан Маліновський зіграв за "Марсель" 23 поєдинки у всіх турнірах, забив два голи та зробив результативну передачу.

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