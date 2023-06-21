Циганков опинився в компанії Сака та Кейна: що відомо

Віктор Циганков у збірній України. Скріншот YouTube

Півзахисник збірної України Віктор Циганков продовжує вражати результативністю у 2023 році. Він став одним із лідерів іспанської "Жирони" і допомагає голами своїй національній команді.

Циганков забив чотири м'ячі за збірну України протягом тижня, нагадує портал Новини.LIVE.

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Збірна України під керівництвом Сергія Реброва зіграла три матчі за тиждень. Спочатку "синьо-жовті" розійшлися миром із Німеччиною (3:3), потім у відборі на Євро-2024 обіграли Північну Македонію (3:2) та Мальту (1:0). У всіх цих поєдинках забивав Віктор Циганков.

Футболіст іспанської "Жирони" записав на свій рахунок чотири голи. Це дозволило 25-річному гравцю увірватися до десятки найрезультативніших футболістів в історії збірної України. Гольова феєрія Циганкова не залишилася непоміченою і за кордоном.

Циганков у матчі з Мальтою. Скріншот YouTube

Символічна збірна відбору на Євро-2024

Українського півзахисника було включено до команди кращих футболістів четвертого туру відбірної кампанії на континентальну першість. Віктор Циганков опинився у компанії зірок світового рівня. У цій команді знайшлося місце і лідерам збірної Англії Букайо Сака та Харрі Кейну.

Збірна найкращих гравців четвертого туру відбору на Євро-2024. Скріншот SofaScore

Цікаво, що свій наступний поєдинок у рамках відбору на Євро-2024 збірна України проведе якраз проти Англії. Попередній матч підопічні Гарета Саутгейта виграли у "синьо-жовтих" із рахунком 2:0.

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