"Динамо" продасть лідерів: хто залишить київський клуб

Сергій Сидорчук у матчі за збірну України. Фото: пресслужба "Динамо"

Керівництво київського "Динамо" цього літа планує великий розпродаж футболістів. Досвідчені гравці змінять клубну прописку.

Новий сезон "біло-сині" розпочнуть без кількох досвідчених гравців, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Hürriyet.

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За підсумками сезону 2022/2023 київське "Динамо" посіло четверте місце у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги. Однією з причин невдалої гри команди став догляд легіонерів та продаж лідерів. У новому сезоні тенденція догляду основних гравців продовжиться.

Ванат у збірній України. Фото: пресслужба "Динамо"

Кого продасть "Динамо"?

Столичний клуб має фінансові проблеми й не зможе посилити склад легіонерами з інших країн. Головним трансфером "Динамо" може стати повернення Андрія Ярмоленка. При цьому київський клуб продасть кількох гравців, на яких є постійний попит.

Сергій Сидорчук може перебратися до одного з турецьких клубів. У послугах капітана "біло-синіх" зацікавлені "Трабзонспор" та "Фенербахче", проти якого півзахисник грав минулого сезону.

Воротар Георгій Бущан може переїхати до Франції. До 29-річного голкіпера виявляє інтерес один з учасників Ліги 1. "Динамо" готове відпустити футболіста, після чого основним воротарем київської команди стане Руслан Нещерет.

В атаці Віталій Буяльський. Фото: пресслужба "Динамо"

Не виключено, що керівництво клубу продасть і Миколу Шапаренка, якщо отримає вигідну пропозицію. А ось Віталій Буяльський, напевно, залишиться в "Динамо". Разом із Владиславом Ванатом він має стати одним із лідерів команди у новому сезоні.

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