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Известный тренер назвал лидеров "Динамо" в новом сезоне

21 июня 2023 16:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Известный тренер назвал лидеров "Динамо" в новом сезоне
Владислав Ванат в матче за сборную Украины. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский тренер и футбольный эксперт Вячеслав Грозный назвал причину проблем киевского "Динамо" в прошлом сезоне. Команда Мирчи Луческу заняла четвертое место в итоговой турнирной таблице. 

Грозный посоветовал болельщикам столичного клуба набраться терпения, сообщает Sportnews

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Киевское "Динамо" впервые за долгие годы не сможет выступить в Лиге чемпионов. Команда провела один из самых неудачных сезонов в своей истории. Вячеслав Грозный объяснил, почему "бело-синие" не смогли подняться выше четвертой строчки в турнирной таблице. 

Антон Царенко
Антон Царенко на тренировке. Фото: instagram.com/_tsarenko_10/

Причина неудачной игры "Динамо" 

Бывший тренер "Днепра" и "Арсенала" считает, что результаты киевской команды стали следствием резкого омоложения состава. В прошлом году "Динамо" было вынуждено отпустить почти всех легионеров, а затем продало несколько лидеров.

Итогом этих процессов стало то, что шанс проявить себя в основном составе получили молодые футболисты. Они не смогли сразу же обеспечить команде чемпионский титул, но игровые минуты важны для прогресса молодых спортсменов. 

Грозный перечислил футболистов, которые уже в следующем сезоне могут стать лидерами "Динамо". По мнению тренера, это защитники Максим Дячук и Антон Боль, а также Назарий Волошин, Антон Царенко и Владислав Ванат, который уже дебютировал в сборной Украины. 

Тренер уверен, что эти молодые игроки будут стабильно выходит в основном составе "Динамо". У них есть шанс стать мастерами футбола европейского уровня. 

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