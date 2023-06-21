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Відомий тренер назвав лідерів "Динамо" у новому сезоні

21 червня 2023 16:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Відомий тренер назвав лідерів "Динамо" у новому сезоні
Владислав Ванат у матчі за збірну України. Скріншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український тренер та футбольний експерт В'ячеслав Грозний назвав причину проблем київського "Динамо" минулого сезону. Команда Мірчі Луческу посіла четверте місце у підсумковій турнірній таблиці.

Грозний порадив уболівальникам столичного клубу набратися терпіння, повідомляє Sportnews.

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Київське "Динамо" вперше за довгі роки не зможе виступити у Лізі чемпіонів. Команда провела один із найневдаліших сезонів у своїй історії. В'ячеслав Грозний пояснив, чому "біло-сині" не змогли піднятися вище за четвертий рядок у турнірній таблиці.

Антон Царенко
Антон Царенко на тренуванні. Фото: instagram.com/_tsarenko_10/

Причина невдалої гри "Динамо"

Колишній тренер "Дніпра" та "Арсеналу" вважає, що результати київської команди стали наслідком різкого омолодження складу. Минулого року "Динамо" було змушене відпустити майже всіх легіонерів, а потім продало кількох лідерів.

Підсумком цих процесів стало те, що шанси проявити себе в основному складі отримали молоді футболісти. Вони не змогли відразу забезпечити команді чемпіонський титул, але ігрові хвилини важливі для прогресу молодих спортсменів.

Грозний перерахував футболістів, які вже наступного сезону можуть стати лідерами "Динамо". На думку тренера, це захисники Максим Дячук та Антон Боль, а також Назарій Волошин, Антон Царенко та Владислав Ванат, який уже дебютував у збірній України.

Тренер упевнений, що ці молоді гравці будуть стабільно виходити в основному складі "Динамо". Вони мають шанс стати майстрами футболу європейського рівня.

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