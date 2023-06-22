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Український спортивний коментатор залишився без квартири через вибух у Києві

22 червня 2023 11:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Український спортивний коментатор залишився без квартири через вибух у Києві
Роберто Моралес під час інтерв'ю. Скріншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Спортивний експерт та відомий український футбольний коментатор Роберто Моралес залишився без дому. Його квартири виявилася зруйнованою через вибух в одній зі столичних багатоповерхівок.

Моралес підтвердив це на своїй сторінці у Facebook.

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Вночі 22 червня у Дарницькому районі Києва стався вибух. Постраждали кілька мешканців багатоповерхового будинку на вулиці Малишка. Працівники ДСНС врятували понад десять осіб, але є й жертви.

Квартира Моралеса

Внаслідок вибуху кілька сімей залишилися без житла. Одним із постраждалих виявився відомий український коментатор Роберто Моралес. Виявилося, що його квартира була саме в тому будинку.

"Малишка 33. Мій будинок, квартири вже немає", — написав Роберто Моралес і додав фотографію будинку після вибуху.

Вибух у Києві
Вибух у Києві. Фото facebook.com/romoralesmunoz/

Сам Роберто Моралес у момент вибуху не був удома. Кілька місяців тому український журналіст записався до лав Збройних сил України й зараз несе службу.

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