Левандовский рассказал, в чем Гвардиола лучше Хави

Роберт Левандовський в сборной Польши. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Форвард сборной Польши Роберт Левандовский сравнил двух каталонских тренеров. Игрок "Барселоны" поделился впечатлениями от работы под руководством Хосепа Гвардиолы и Хави Эрнандеса.

Левандовский рассказал, чему его научил Гвардиола, в интервью Diario Sport.

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Гвардиола против Хави

Левандовский заявил, что наставник "Манчестер Сити" более внимателен к деталям, чем главный тренер "Барселоны". Поляк выступал под руководством Гвардиолы несколько лет в "Баварии" и ценит уроки, полученные от Хосепа.

Хави Эрнандес в "Барселоне". Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

"Они оба играли на позиции, которая помогает понимать футбол и основы организации игры. Хави не уделяет такого внимания деталям, как Гвардиола. Но он постоянно развивается как тренер", — рассказал Роберт Левандовский.

Поляк рассказал, чему его научил в "Баварии" Гвардиола. Хосеп буквально показывал Роберту, как ставить корпус во время борьбы и учил его одинаково играть двумя ногами.

Хосеп Гвардиола празднует победу в Лиге чемпионов. REUTERS/Phil Noble

"Когда играешь только правой ногой, но не видишь все поле, ты ограничен в своих действиях. Гвардиола помог мне исправить этот недостаток. Он многому меня научил, за исключением того, как забивать голы. Это плохо получалось у Хосепа", — добавил Роберт Левандовский.

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