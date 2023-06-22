Левандовский рассказал, в чем Гвардиола лучше Хави
Форвард сборной Польши Роберт Левандовский сравнил двух каталонских тренеров. Игрок "Барселоны" поделился впечатлениями от работы под руководством Хосепа Гвардиолы и Хави Эрнандеса.
Левандовский рассказал, чему его научил Гвардиола, в интервью Diario Sport.
Роберт Левандовский продолжает коллекционировать трофеи после ухода из мюнхенской "Баварии". В первом же сезоне в "Барселоне" польский голеадор стал чемпионом Испании и лучшим форвардом Ла Лиги. Левандовский признался, как ему помогает опыт игры у лучших тренеров современности.
Гвардиола против Хави
Левандовский заявил, что наставник "Манчестер Сити" более внимателен к деталям, чем главный тренер "Барселоны". Поляк выступал под руководством Гвардиолы несколько лет в "Баварии" и ценит уроки, полученные от Хосепа.
"Они оба играли на позиции, которая помогает понимать футбол и основы организации игры. Хави не уделяет такого внимания деталям, как Гвардиола. Но он постоянно развивается как тренер", — рассказал Роберт Левандовский.
Поляк рассказал, чему его научил в "Баварии" Гвардиола. Хосеп буквально показывал Роберту, как ставить корпус во время борьбы и учил его одинаково играть двумя ногами.
"Когда играешь только правой ногой, но не видишь все поле, ты ограничен в своих действиях. Гвардиола помог мне исправить этот недостаток. Он многому меня научил, за исключением того, как забивать голы. Это плохо получалось у Хосепа", — добавил Роберт Левандовский.
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