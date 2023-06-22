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Левандовский рассказал, в чем Гвардиола лучше Хави

22 июня 2023 08:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Левандовский рассказал, в чем Гвардиола лучше Хави
Роберт Левандовський в сборной Польши. Фото: REUTERS/Kacper Pempel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Польши Роберт Левандовский сравнил двух каталонских тренеров. Игрок "Барселоны" поделился впечатлениями от работы под руководством Хосепа Гвардиолы и Хави Эрнандеса. 

Левандовский рассказал, чему его научил Гвардиола, в интервью Diario Sport

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Роберт Левандовский продолжает коллекционировать трофеи после ухода из мюнхенской "Баварии". В первом же сезоне в "Барселоне" польский голеадор стал чемпионом Испании и лучшим форвардом Ла Лиги. Левандовский признался, как ему помогает опыт игры у лучших тренеров современности. 

Гвардиола против Хави 

Левандовский заявил, что наставник "Манчестер Сити" более внимателен к деталям, чем главный тренер "Барселоны". Поляк выступал под руководством Гвардиолы несколько лет в "Баварии" и ценит уроки, полученные от Хосепа. 

Хави Эрнандес
Хави Эрнандес в "Барселоне". Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

"Они оба играли на позиции, которая помогает понимать футбол и основы организации игры. Хави не уделяет такого внимания деталям, как Гвардиола. Но он постоянно развивается как тренер", — рассказал Роберт Левандовский. 

Поляк рассказал, чему его научил в "Баварии" Гвардиола. Хосеп буквально показывал Роберту, как ставить корпус во время борьбы и учил его одинаково играть двумя ногами. 

Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола празднует победу в Лиге чемпионов. REUTERS/Phil Noble

"Когда играешь только правой ногой, но не видишь все поле, ты ограничен в своих действиях. Гвардиола помог мне исправить этот недостаток. Он многому меня научил, за исключением того, как забивать голы. Это плохо получалось у Хосепа", — добавил Роберт Левандовский. 

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