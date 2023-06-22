Левандовський розповів, у чому Гвардіола кращий за Хаві

Роберт Левандовський у збірній Польщі. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Форвард збірної Польщі Роберт Левандовський порівняв двох каталонських тренерів. Гравець "Барселони" поділився враженнями від роботи під керівництвом Хосепа Гвардіоли та Хаві Ернандеса.

Левандовський розповів, чому його навчив Гвардіола, в інтерв'ю Diario Sport.

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Роберт Левандовський продовжує колекціонувати трофеї після виходу з мюнхенської "Баварії". У першому ж сезоні у "Барселоні" польський голеадор став чемпіоном Іспанії та найкращим форвардом Ла-Ліги. Левандовський зізнався, як йому допомагає досвід гри у найкращих тренерів сучасності.

Гвардіола проти Хаві

Левандовський заявив, що наставник "Манчестер Сіті" уважніший до деталей, ніж головний тренер "Барселони". Поляк виступав під керівництвом Гвардіоли кілька років у "Баварії" та цінує уроки, отримані від Хосепа.

Хаві Ернандес у "Барселоні". Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

"Вони обоє грали на позиції, яка допомагає розуміти футбол та основи організації гри. Хаві не приділяє такої уваги деталям, як Гвардіола. Але він постійно розвивається як тренер", — розповів Роберт Левандовський.

Поляк розповів, чому його навчив у "Баварії" Гвардіола. Хосеп буквально показував Роберту, як ставити корпус під час боротьби, та вчив його однаково грати двома ногами.

Хосеп Гвардіола святкує перемогу у Лізі чемпіонів. REUTERS/Phil Noble

"Коли граєш тільки правою ногою, але не бачиш усе поле, ти обмежений у своїх діях. Гвардіола допоміг мені виправити цей недолік. Він багато чому мене навчив, за винятком того, як забивати голи. Це погано виходило у Хосепа", — додав Роберт Левандовський.

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