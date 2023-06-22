Левандовський розповів, у чому Гвардіола кращий за Хаві
Форвард збірної Польщі Роберт Левандовський порівняв двох каталонських тренерів. Гравець "Барселони" поділився враженнями від роботи під керівництвом Хосепа Гвардіоли та Хаві Ернандеса.
Левандовський розповів, чому його навчив Гвардіола, в інтерв'ю Diario Sport.
Роберт Левандовський продовжує колекціонувати трофеї після виходу з мюнхенської "Баварії". У першому ж сезоні у "Барселоні" польський голеадор став чемпіоном Іспанії та найкращим форвардом Ла-Ліги. Левандовський зізнався, як йому допомагає досвід гри у найкращих тренерів сучасності.
Гвардіола проти Хаві
Левандовський заявив, що наставник "Манчестер Сіті" уважніший до деталей, ніж головний тренер "Барселони". Поляк виступав під керівництвом Гвардіоли кілька років у "Баварії" та цінує уроки, отримані від Хосепа.
"Вони обоє грали на позиції, яка допомагає розуміти футбол та основи організації гри. Хаві не приділяє такої уваги деталям, як Гвардіола. Але він постійно розвивається як тренер", — розповів Роберт Левандовський.
Поляк розповів, чому його навчив у "Баварії" Гвардіола. Хосеп буквально показував Роберту, як ставити корпус під час боротьби, та вчив його однаково грати двома ногами.
"Коли граєш тільки правою ногою, але не бачиш усе поле, ти обмежений у своїх діях. Гвардіола допоміг мені виправити цей недолік. Він багато чому мене навчив, за винятком того, як забивати голи. Це погано виходило у Хосепа", — додав Роберт Левандовський.
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