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Левандовський розповів, у чому Гвардіола кращий за Хаві

22 червня 2023 08:55
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Левандовський розповів, у чому Гвардіола кращий за Хаві
Роберт Левандовський у збірній Польщі. Фото: REUTERS/Kacper Pempel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної Польщі Роберт Левандовський порівняв двох каталонських тренерів. Гравець "Барселони" поділився враженнями від роботи під керівництвом Хосепа Гвардіоли та Хаві Ернандеса.

Левандовський розповів, чому його навчив Гвардіола, в інтерв'ю Diario Sport.

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Роберт Левандовський продовжує колекціонувати трофеї після виходу з мюнхенської "Баварії". У першому ж сезоні у "Барселоні" польський голеадор став чемпіоном Іспанії та найкращим форвардом Ла-Ліги. Левандовський зізнався, як йому допомагає досвід гри у найкращих тренерів сучасності.

Гвардіола проти Хаві

Левандовський заявив, що наставник "Манчестер Сіті" уважніший до деталей, ніж головний тренер "Барселони". Поляк виступав під керівництвом Гвардіоли кілька років у "Баварії" та цінує уроки, отримані від Хосепа.

Хаві Ернандес
Хаві Ернандес у "Барселоні". Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

"Вони обоє грали на позиції, яка допомагає розуміти футбол та основи організації гри. Хаві не приділяє такої уваги деталям, як Гвардіола. Але він постійно розвивається як тренер", — розповів Роберт Левандовський.

Поляк розповів, чому його навчив у "Баварії" Гвардіола. Хосеп буквально показував Роберту, як ставити корпус під час боротьби, та вчив його однаково грати двома ногами.

Хосеп Гвардіола
Хосеп Гвардіола святкує перемогу у Лізі чемпіонів. REUTERS/Phil Noble

"Коли граєш тільки правою ногою, але не бачиш усе поле, ти обмежений у своїх діях. Гвардіола допоміг мені виправити цей недолік. Він багато чому мене навчив, за винятком того, як забивати голи. Це погано виходило у Хосепа", — додав Роберт Левандовський. 

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