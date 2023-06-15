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Гвардиола потеряет главного помощника по работе в "Манчестер Сити"

15 июня 2023 17:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Гвардиола потеряет главного помощника по работе в "Манчестер Сити"
Хосеп Гвардиола с Кубком чемпионов. Фото: REUTERS/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В тренерском составе "Манчестер Сити" могут произойти изменения. Один из помощников Хосепа Гвардиолы получил приглашение начать самостоятельную тренерскую карьеру. 

Это уже не первый подобный случай в работе наставника "горожан", напоминает The Sun

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Сезон 2023/2024 для "Манчестер Сити" имеет все шансы начаться с изменения в тренерском составе. Помощник Хосепа Гвардиолы Энцо Мареска может уйти из клуба, который стал триумфатором Лиги чемпионов-2023. 

Потеря для Гвардиолы 

"Лестер" назначит Энцо Мареску своим новым главным тренером. "Лисы" долгое время боролись за право остаться в элите английского футбола, но вылетели в Чемпионшип в последний день игрового сезона Премьер-лиги. 

Дин Смит сменил Брендана Роджерса на последние восемь туров сезона. Однако он ушел из клуба после фиаско "Лестера". Руководство уже ведет переговоры с Мареской.

Бонавентура, Гвардиола и Мареска
Бонавентура, Гвардиола и Мареска на тренировке. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

В последние годы 43-летний итальянец был одним из помощников Пепа Гвардиолы. Его единственный опыт работы главным тренером был в "Парму", которая уволила Энцо спустя 14 туров после назначения. 

Ранее Гвардиола неоднократно терял представителей своего тренерского штаба. Самым известным случаем стал переход Микеля Артеты на самостоятельную работу в лондонский "Арсенал". 

Напомним, полузащитник Руслан Малиновский может перейти в известный клуб Бундеслиги. 

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