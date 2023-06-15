Гвардіола втратить головного помічника по роботі у "Манчестер Сіті"

Хосеп Гвардіола з Кубком чемпіонів. Фото: REUTERS/Molly Darlington

У тренерському складі "Манчестер Сіті" можуть відбутися зміни. Один із помічників Хосепа Гвардіоли отримав запрошення розпочати самостійну тренерську кар'єру.

Це вже не перший подібний випадок у роботі наставника "міщан", нагадує The Sun.

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Сезон 2023/2024 для "Манчестер Сіті" має всі шанси розпочатися зі зміни у тренерському складі. Помічник Хосепа Гвардіоли Енцо Мареска може піти з клубу, який став тріумфатором Ліги чемпіонів-2023.

Втрата для Гвардіоли

"Лестер" призначить Енцо Мареску своїм головним тренером. "Лиси" довгий час виборювали право залишитися в еліті англійського футболу, але вилетіли до Чемпіоншипу в останній день ігрового сезону Прем'єр-ліги.

Дін Сміт змінив Брендана Роджерса на останні вісім турів сезону. Однак він пішов із клубу після фіаско "Лестера". Керівництво вже веде переговори з Марескою.

Бонавентура, Гвардіола та Мареска на тренуванні. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Останніми роками 43-річний італієць був одним із помічників Пепа Гвардіоли. Його єдиний досвід роботи головним тренером був у "Пармі", яка звільнила Енцо через 14 турів після призначення.

Раніше Гвардіола неодноразово втрачав представників свого тренерського штабу. Найвідомішим випадком став перехід Мікеля Артети на самостійну роботу до лондонського "Арсеналу".

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