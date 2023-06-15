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Мудрик сыграет с "Ливерпулем" в первом туре АПЛ следующего сезона

15 июня 2023 14:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик сыграет с "Ливерпулем" в первом туре АПЛ следующего сезона
"Манчестер Сити" стал триумфатором сезона 2022/2023. Фото: REUTERS/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство Ассоциации футбола согласовало календарь сезона 2023/2024 в английской Премьер-лиге. Журналисты узнали некоторые детали предстоящего турнира. 

Очередной сезон начнется уже 11 августа, сообщает официальный сайт АПЛ

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В первом туре английской Премьер-лиги "Бернли" сыграет с "Манчестер Сити". Центральным поединком тура станет противостояние "Челси" и "Ливерпуля". Уже 13 августа Михаил Мудрик сыграет свой первый матч в новом сезоне. 

Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд празднует чемпионский требл. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Детали сезона в АПЛ

Последний тур АПЛ будет проведен 19 мая 2024 года. В нем состоится ряд интересных поединков. "Арсенал" с Александром Зинченко будет противостоять дома "Эвертону". "Брайтон" Роберто Де Дзерби примет "Манчестер Юнайтед". 

 

Каждая команда традиционно сыграет 38 матчей в два круга. Действующим чемпионом английской Премьер-лиги является "Манчестер Сити". Лондонский "Арсенал" занял второе место, "Манчестер Юнайтед" оказался третьим.

По итогам прошлого сезона элитный дивизион покинули "Саутгемптон", "Лидс" и "Лестер". В АПЛ эти команды заменят "Бернли" и "Шеффилд Юнайтед". На третье место претендуют "Лутон", "Мидлсбро", "Ковентри" и "Сандерленд". 

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