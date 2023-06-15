Мудрик сыграет с "Ливерпулем" в первом туре АПЛ следующего сезона

"Манчестер Сити" стал триумфатором сезона 2022/2023. Фото: REUTERS/Carl Recine

Руководство Ассоциации футбола согласовало календарь сезона 2023/2024 в английской Премьер-лиге. Журналисты узнали некоторые детали предстоящего турнира.

Очередной сезон начнется уже 11 августа, сообщает официальный сайт АПЛ.

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Эрлинг Холанд празднует чемпионский требл. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Детали сезона в АПЛ

Последний тур АПЛ будет проведен 19 мая 2024 года. В нем состоится ряд интересных поединков. "Арсенал" с Александром Зинченко будет противостоять дома "Эвертону". "Брайтон" Роберто Де Дзерби примет "Манчестер Юнайтед".

Каждая команда традиционно сыграет 38 матчей в два круга. Действующим чемпионом английской Премьер-лиги является "Манчестер Сити". Лондонский "Арсенал" занял второе место, "Манчестер Юнайтед" оказался третьим.

По итогам прошлого сезона элитный дивизион покинули "Саутгемптон", "Лидс" и "Лестер". В АПЛ эти команды заменят "Бернли" и "Шеффилд Юнайтед". На третье место претендуют "Лутон", "Мидлсбро", "Ковентри" и "Сандерленд".

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