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Зинченко рассказал, кого потерял во время войны в Украине

15 июня 2023 13:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зинченко рассказал, кого потерял во время войны в Украине
Александр Зинченко во время интервью. Скриншот из YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко признался в том, что не поддерживает связь с бывшими друзьями в России. Футболист объяснил, почему принял такое решение. 

Зинченко рассказал, как на его семье отразилась война в Украине, в интервью Пирсу Моргану

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Вице-капитан сборной Украины Александр Зинченко встретился с известным британским журналистом Пирсом Морганом. Футболист "Арсенала" откровенно рассказал не только о своей карьере, но и о войне в Украине, а также ее последствиях для обычных людей. 

Защитник "канониров" не верит в то, что россияне молчат о событиях в соседней стране из страха за свои жизни. В качестве примера Зинченко вспомнил бывшего футболиста "Зенита" Денисова, который больше года назад раскритиковал интервенцию в Украину. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко с дочерью. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Трагедия Зинченко

Помимо этого Зинченко признал, что его семья тоже пострадала от последствий войны. Некоторые друзья и знакомые 26-летнего игрока уже никогда не вернутся домой. 

"Это не очень близкие товарищи, но мои друзья. Люди, которых я знал, с кем общался. Они убиты, они погибли в своих домах, которые были разрушены бомбами. Никто из них не сделал ничего плохого, никто не заслужил подобного", — рассказал Александр Зинченко. 

Также футболист признал, что его семья до сих пор живет в Украине. Сам Зинченко тоже планирует вернуться домой после окончания войны. Свою будущее Александр связывает с родиной. 

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