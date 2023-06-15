Зинченко рассказал, кого потерял во время войны в Украине

Александр Зинченко во время интервью. Скриншот из YouTube

Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко признался в том, что не поддерживает связь с бывшими друзьями в России. Футболист объяснил, почему принял такое решение.

Зинченко рассказал, как на его семье отразилась война в Украине, в интервью Пирсу Моргану.

Читайте также:

Вице-капитан сборной Украины Александр Зинченко встретился с известным британским журналистом Пирсом Морганом. Футболист "Арсенала" откровенно рассказал не только о своей карьере, но и о войне в Украине, а также ее последствиях для обычных людей.

Защитник "канониров" не верит в то, что россияне молчат о событиях в соседней стране из страха за свои жизни. В качестве примера Зинченко вспомнил бывшего футболиста "Зенита" Денисова, который больше года назад раскритиковал интервенцию в Украину.

Александр Зинченко с дочерью. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Трагедия Зинченко

Помимо этого Зинченко признал, что его семья тоже пострадала от последствий войны. Некоторые друзья и знакомые 26-летнего игрока уже никогда не вернутся домой.

"Это не очень близкие товарищи, но мои друзья. Люди, которых я знал, с кем общался. Они убиты, они погибли в своих домах, которые были разрушены бомбами. Никто из них не сделал ничего плохого, никто не заслужил подобного", — рассказал Александр Зинченко.

Также футболист признал, что его семья до сих пор живет в Украине. Сам Зинченко тоже планирует вернуться домой после окончания войны. Свою будущее Александр связывает с родиной.

Напомним, полузащитник Руслан Малиновский может перейти в известный клуб Бундеслиги.

Роналдо рассказал, почему Лионель Месси должен получить "Золотой мяч".

Форвард Артем Довбик заменит известного форварда в топ-клубе.

Хавбек Георгий Судаков может уйти из "Шахтера": в клубе рассказали правду.

Матч отбора на Евро-2022 Северная Македония — Украина обслужит скандальный арбитр.