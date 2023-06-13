Зинченко рассказал, почему в Англии от него больше пользы, чем в Украине

Зинченко во время визита в Украину посетил разрушенные здания вместе с Андреем Шевченко. Фото: UNITED 24

Левый защитник лондонского "Арсенала" и центральный полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал об участии в благотворительной программе UNITED 24. Также игрок вспомнил свои эмоции относительно войны.

По словам футболиста, он Украине нужнее за границей, передает портал Evening Standard .

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Зинченко переживает за Украину

По словам Зинченко, во время поездки в Украину ему было трудно видеть своими глазами разрушенные здания.

"Представьте, что вы пытаетесь спать ночью со своими детьми, а потом внезапно с 1 до 5 утра раздается сирена. Нужно проснуться, уйти в укрытие и спрятаться. Никогда не знаешь, куда может попасть бомба или ракета.

Представьте, что вы ребенок, и видите, как кто приходит к вам домой в маске, чтобы украсть что-то. Но это еще ужаснее. Они приходят с оружием, они делают гораздо более страшные вещи, а потом просто уходят", — отметил Зинченко.

Также игрок рассказал, что в Украине выслушал реальные правдивые истории детей, которые вводили его в шок. Александр уверен, что дети не могли врать ему о зверствах врага.

Зинченко также добавил, что из Англии в гуманитарных целях он поможет больше, но ему хочется быть поближе к Украине.

"Я могу помочь отсюда гораздо больше своей стране и людям, чем если бы я был там сейчас. Но я обещаю, что я действительно хочу быть там — даже теперь. Ведь на прошлой неделе, когда я только приехал… Не знаю, это моя Родина", — сказал игрок.

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