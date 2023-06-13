Зінченко розповів, чому в Англії від нього більше користі ніж в Україні
Лівий захисник лондонського "Арсеналу" та центральний півзахисник збірної України Олександр Зінченко розповів про залучення в благодійну програму UNITED 24. Також гравець згадав про свої емоції щодо війни.
За словами футболіста, він Україні потрібніше за кордоном, передає портал Evening Standard.
Але гравець обіцяє частіше приїздити до України як посол UNITED 24.
Зінченко переживає за Україну
За словами Зінченка, під час поїздки в Україну йому було важко бачити на власні очі зруйновані будівлі.
"Уявіть, що ви намагаєтеся спати уночі зі своїми дітьми, а потім раптово з 1 до 5 ранку лунає сирена. Потрібно прокинутися, піти в укриття та сховатися. Ніколи не знаєш, куди може влучити бомба чи ракета.
Уявіть, що ви дитина, і бачите, як хтось приходить до вас додому у масці, щоб вкрасти щось. Але це ще гірше. Вони приходять зі зброєю, вони роблять набагато страшніші речі, а потім просто йдуть", — зазначив Зінченко.
Також гравець розповів, що в Україні вислухав реальні правдиві історії дітей, які вводили його у шоковий стан. Олександр впевнений, що діти не могли йому говорити неправду про звірства ворога.
Зінченко також додав, що з Англії у гуманітарних цілях він допоможе більше, але йому хочеться бути ближче до України.
"Я можу допомогти звідси набагато більше своїй країні та людям, ніж якби я був там зараз. Але я обіцяю, що я дійсно хочу бути там — навіть тепер. Адже минулого тижня, коли я тільки приїхав… Не знаю, це моя Батьківщина", — сказав гравець.
Нагадаємо, півзахисник збірної України Віктор Циганков може перейти до однієї з англійських команд.
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