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Зінченко розповів, чому в Англії від нього більше користі ніж в Україні

13 червня 2023 19:34
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Зінченко розповів, чому в Англії від нього більше користі ніж в Україні
Зінченко під час візиту в Україну відвідав зруйновані будівлі разом з Андрієм Шевченком. Фото: UNITED 24
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Лівий захисник лондонського "Арсеналу" та центральний півзахисник збірної України Олександр Зінченко розповів про залучення в благодійну програму UNITED 24. Також гравець згадав про свої емоції щодо війни.

За словами футболіста, він Україні потрібніше за кордоном, передає портал Evening Standard.

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Зінченко переживає за Україну

За словами Зінченка, під час поїздки в Україну йому було важко бачити на власні очі зруйновані будівлі.

"Уявіть, що ви намагаєтеся спати уночі зі своїми дітьми, а потім раптово з 1 до 5 ранку лунає сирена. Потрібно прокинутися, піти в укриття та сховатися. Ніколи не знаєш, куди може влучити бомба чи ракета.

Уявіть, що ви дитина, і бачите, як хтось приходить до вас додому у масці, щоб вкрасти щось. Але це ще гірше. Вони приходять зі зброєю, вони роблять набагато страшніші речі, а потім просто йдуть", — зазначив Зінченко.

Також гравець розповів, що в Україні вислухав реальні правдиві історії дітей, які вводили його у шоковий стан. Олександр впевнений, що діти не могли йому говорити неправду про звірства ворога.

Зінченко також додав, що з Англії у гуманітарних цілях він допоможе більше, але йому хочеться бути ближче до України.

"Я можу допомогти звідси набагато більше своїй країні та людям, ніж якби я був там зараз. Але я обіцяю, що я дійсно хочу бути там — навіть тепер. Адже минулого тижня, коли я тільки приїхав… Не знаю, це моя Батьківщина", — сказав гравець.

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