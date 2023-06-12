Зінченко залучив легендарного тренера до допомоги Україні

Олександр Зінченко у Києві. Фото: instagram.com/zinchenko/

Лідер збірної України Олександр Зінченко заручився підтримкою відомого тренера напередодні зіркового благодійного матчу. Легендарні спортсмени допоможуть людям, які постраждали від воєнної агресії росіян.

Наприкінці літа буде зіграно товариський матч, кошти від продажу квитків будуть направлені Україні, нагадує Game4Ukraine.

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Захисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко є одним із посольств платформи United24. Молодий футболіст працює на благо рідної країни, розповідаючи світові правду про те, що відбувається на батьківщині.

Арсен Венгер під час інтерв'ю. Скріншот YouTube

Благодійний матч Game4Ukraine

Зінченко є одним з організаторів благодійного товариського поєдинку за участю зірок світового футболу. Гра відбудеться п'ятого серпня у Лондоні.

Найкращі футболісти світу приїдуть до Великобританії для того, щоб взяти участь у матчі. Олександр Зінченко та Андрій Шевченко сформують із них дві команди. До проведення поєдинку приєднається й Арсен Венгер.

73-річний фахівець є легендарним колишнім тренером лондонського "Арсеналу". Француз працював із цим клубом з 1996 по 2018 роки, встановивши кілька рекордів. Саме він створив команду "Непереможних", яка пройшла сезон 2003/2004 без жодної поразки.

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