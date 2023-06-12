Зинченко приобщил легендарного тренера к помощи Украине
Лидер сборной Украины Александр Зинченко заручился поддержкой известного тренера накануне звездного благотворительного матча. Легендарные спортсмены помогут людям, которые пострадали от военной агрессии россиян.
В конце лета будет сыгран товарищеский матч, средства от продажи билетов будут направлены Украине, напоминает Game4Ukraine.
Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко является одним из амбассадоров платформы United24. Молодой футболист работает на благо родной страны, рассказывая миру правду о том, что происходит у него на родине.
Благотворительный матч Game4Ukraine
Зинченко является одним из организаторов благотворительного товарищеского поединка с участием звезд мирового футбола. Игра состоится пятого августа в Лондоне.
Лучшие футболисты мира приедут в Великобританию для того, чтобы принять участие в матче. Александр Зинченко и Андрей Шевченко сформируют из них две команды. К проведению поединка присоединится и Арсен Венгер.
73-летний специалист является легендарным бывшим тренером лондонского "Арсенала". Француз работал с этим клубом с 1996 по 2018 годы, установив несколько рекордов. Именно он создал команду "Непобедимых", которая прошла сезон 2003/2004 без единого поражения.
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