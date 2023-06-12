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Зинченко приобщил легендарного тренера к помощи Украине

12 июня 2023 16:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зинченко приобщил легендарного тренера к помощи Украине
Александр Зинченко в Киеве. Фото: instagram.com/zinchenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер сборной Украины Александр Зинченко заручился поддержкой известного тренера накануне звездного благотворительного матча. Легендарные спортсмены помогут людям, которые пострадали от военной агрессии россиян. 

В конце лета будет сыгран товарищеский матч, средства от продажи билетов будут направлены Украине, напоминает Game4Ukraine

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Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко является одним из амбассадоров платформы United24. Молодой футболист работает на благо родной страны, рассказывая миру правду о том, что происходит у него на родине. 

Арсен Венгер
Арсен Венгер во время интервью. Скриншот YouTube

Благотворительный матч Game4Ukraine

Зинченко является одним из организаторов благотворительного товарищеского поединка с участием звезд мирового футбола. Игра состоится пятого августа в Лондоне. 

Лучшие футболисты мира приедут в Великобританию для того, чтобы принять участие в матче. Александр Зинченко и Андрей Шевченко сформируют из них две команды. К проведению поединка присоединится и Арсен Венгер. 

73-летний специалист является легендарным бывшим тренером лондонского "Арсенала". Француз работал с этим клубом с 1996 по 2018 годы, установив несколько рекордов. Именно он создал команду "Непобедимых", которая прошла сезон 2003/2004 без единого поражения. 

Напомним, полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может перейти в одну из английских команд. 

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