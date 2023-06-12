Зинченко приобщил легендарного тренера к помощи Украине

Александр Зинченко в Киеве. Фото: instagram.com/zinchenko/

Лидер сборной Украины Александр Зинченко заручился поддержкой известного тренера накануне звездного благотворительного матча. Легендарные спортсмены помогут людям, которые пострадали от военной агрессии россиян.

В конце лета будет сыгран товарищеский матч, средства от продажи билетов будут направлены Украине, напоминает Game4Ukraine.

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Арсен Венгер во время интервью. Скриншот YouTube

Благотворительный матч Game4Ukraine

Зинченко является одним из организаторов благотворительного товарищеского поединка с участием звезд мирового футбола. Игра состоится пятого августа в Лондоне.

Лучшие футболисты мира приедут в Великобританию для того, чтобы принять участие в матче. Александр Зинченко и Андрей Шевченко сформируют из них две команды. К проведению поединка присоединится и Арсен Венгер.

73-летний специалист является легендарным бывшим тренером лондонского "Арсенала". Француз работал с этим клубом с 1996 по 2018 годы, установив несколько рекордов. Именно он создал команду "Непобедимых", которая прошла сезон 2003/2004 без единого поражения.

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