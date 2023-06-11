Зинченко отреагировал на победу "Ман Сити": что написал украинец

Зинченко в форме "Ман Сити". Фото: instagram.com/zinchenko

10 июня прошел финал Лиги чемпионов, в котором "Манчестер Сити" сыграл с миланским "Интером". Для команды Хосепа Гвардиолы это был второй финальный матч в истории, а для итальянцев пятый.

Победу в матче со счетом 1:0 одержал "Ман Сити", сообщает портал Новини.LIVE.

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Единственный мяч в матче на 68-й минуте матча забил испанец Родри. У миланцев были два отличных шанса отыграться в конце матча, но ни Федерико Димарко, ни Ромелу Лукаку свои моменты не использовали.

Поздравления от Зинченко

Одним из тех, кто поздравил "Ман Сити" был левый защитник "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко.

Украинец играл шесть лет в Манчестере и уже стал близким человеком для команды, несмотря на уход в прошлое межсезонье. Александр в Instagram опубликовал аплодисменты для своей бывшей команды.

Отметим, что Зинченко играл в финале Лиги чемпионов в сезоне 2020/2021 и тогда, его ошибка в матче с "Челси" привела к голу Кая Хаверца, который обеспечил победу команде Томаса Тухеля.

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