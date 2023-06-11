Зінченко відреагував на перемогу "Ман Сіті": що написав українець

Зінченка у формі "Ман Сіті". Фото: instagram.com/zinchenko

10 червня пройшов фінал Ліги чемпіонів, у якому "Манчестер Сіті" зіграв із міланським "Інтером" . Для команди Хосепа Гвардіоли це був другий фінальний матч історії, а для італійців п'ятий.

Перемогу у матчі з рахунком 1:0 здобув "Ман Сіті", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Єдиний м'яч у матчі на 68-й хвилині забив іспанець Родрі. Міланці мали два відмінні шанси відігратися наприкінці матчу, але ні Федеріко Дімарко, ні Ромелу Лукаку свої моменти не використали.

Вітання від Зінченка

Одним із тих, хто привітав "Ман Сіті", був лівий захисник "Арсеналу" та збірної України Олександр Зінченко.

Українець шість років грав у Манчестері і вже став дуже близькою людиною для команди, попри рішення покинути команду в минуле міжсезоння. Олександр в Instagram опублікував оплески для своєї колишньої команди.

Зазначимо, що Зінченко грав у фіналі Ліги чемпіонів у сезоні 2020/2021 і тоді його помилка в матчі з "Челсі" призвела до голу Кая Хаверца, який забезпечив перемогу команді Томаса Тухеля.

Нагадаємо, як тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола розповів, що зробить з медаллю переможця Ліги чемпіонів.

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