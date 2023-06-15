Зінченко розповів, кого втратив під час війни в Україні

Олександр Зінченко під час інтерв'ю. Скріншот із YouTube

Захисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко зізнався, що не підтримує зв'язок з колишніми друзями в Росії. Футболіст пояснив, чому ухвалив таке рішення.

Зінченко розповів, як на його родині відбилася війна в Україні, в інтерв'ю Пірсу Моргану.

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Віцекапітан збірної України Олександр Зінченко зустрівся із відомим британським журналістом Пірсом Морганом. Футболіст "Арсеналу" відверто розповів не лише про свою кар'єру, а й про війну в Україні, а також її наслідки для звичайних людей.

Захисник "канонірів" не вірить у те, що росіяни мовчать про події в сусідній країні через страх за свої життя. Як приклад, Зінченко згадав колишнього футболіста "Зеніту" Денисова, який понад рік тому розкритикував інтервенцію в Україну.

Олександр Зінченко із дочкою. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Трагедія Зінченка

Крім цього, Зінченко визнав, що його родина теж постраждала від наслідків війни. Деякі друзі та знайомі 26-річного гравця вже ніколи не повернуться додому.

"Це не дуже близькі товариші, але мої друзі. Люди, яких я знав, з ким спілкувався. Вони вбиті, вони загинули у своїх будинках, які були зруйновані бомбами. Ніхто з них не зробив нічого поганого, ніхто не заслужив подібного", — розповів Олександр Зінченко.

Також футболіст визнав, що його родина досі мешкає в Україні. Сам Зінченко також планує повернутися додому після закінчення війни. Свою майбутнє Олександр пов'язує із батьківщиною.

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