Мудрик зіграє з "Ліверпулем" у першому турі АПЛ наступного сезону

"Манчестер Сіті" став тріумфатором сезону 2022/2023. Фото: REUTERS/Carl Recine

Керівництво Асоціації футболу погодило календар сезону 2023/2024 в англійській Прем'єр-лізі. Журналісти дізнались про деякі деталі майбутнього турніру.

Черговий сезон розпочнеться вже 11 серпня, повідомляє офіційний сайт АПЛ.

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У першому турі англійської Прем'єр-ліги "Бернлі" зіграє із "Манчестер Сіті". Центральним поєдинком туру стане протистояння "Челсі" та "Ліверпуля". Вже 13 серпня Михайло Мудрик зіграє свій перший матч у новому сезоні.

Ерлінг Холанд святкує чемпіонський требл. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Деталі сезону в АПЛ

Останній тур АПЛ відбудеться 19 травня 2024 року. У ньому буде зіграна низка цікавих поєдинків. "Арсенал" з Олександром Зінченком протистоятиме вдома "Евертону". "Брайтон" Роберто Де Дзербі прийме "Манчестер Юнайтед",

Кожна команда традиційно зіграє 38 матчів у два кола. Чинним чемпіоном англійської Прем'єр-ліги є "Манчестер Сіті". Лондонський "Арсенал" посів друге місце, "Манчестер Юнайтед" виявився третім.

За підсумками минулого сезону елітний дивізіон залишили "Саутгемптон", "Лідс" та "Лестер". В АПЛ ці команди замінять "Бернлі" та "Шеффілд Юнайтед". На третє місце претендують "Лутон", "Міддлсбро", "Ковентрі" та "Сандерленд".

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