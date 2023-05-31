Титулованный спортсмен и нацгвардеец рассказал, как спорт помогает военным

Александр Голубов стал чемпионом Украины во время службы в национальной гвардии Украины. Фото: Дмитрий Богомолов

Гвардейцу Александру с позывным Голубем 38 лет. В армии он служит с 2005 года, с перерывами. В настоящее время он проходит военную службу в 11 бригаде имени Михаила Грушевского Южного ОТО Национальной гвардии Украины. Уникальность военного — в его спортивных достижениях и умении делать физически сильнее собратьев.

Подробности карьеры и достижений уникального тренера по физической подготовке в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.

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Родился Александр на юге Одесской области. С детства начал посещать местную Детско-юношескую спортивную школу по гребле, поскольку родители его спортсмены – папа Алексей, Заслуженный тренер Украины и мать Мария, директор ДЮСШ. В 2008 году окончил магистратуру в Южноукраинском национальном педагогическом университете им. Ушинского.

"За свою спортивную карьеру принимал участие в чемпионатах Европы и Украины, Кубках мира, в 2005 году выполнил норматив на звание мастера спорта. Через пять лет окончил профессиональную карьеру спортсмена", — рассказывает тренер-преподаватель по специальности.

Голубов участвовал в Евро и Кубках мира по гребле , выигрывал Чемпионат Украины. Фото: Федерация каноэ Украины

Голубь в свое время выступал за национальную сборную Украины, также он многократный победитель первенства Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии по семиборью в своей возрастной категории и, что интересно, становился чемпионом Украины в четырех видах спорта: гребли на каноэ, гребли на драгонботах, керлинг и сапборд.

Команда по керлингу состояла из гребцов: Сергей Климнюк, Александр Голубов, Сергей Вакуленко и Сергей Сервуля. Фото: Архив Александра Голубова

"Как любитель продолжаю участвовать в чемпионатах страны среди профессионалов и в 2018 году победил в двух видах спорта — каноэ и на доске SUP, также во время полномасштабного вторжения России на нашу территорию, в 2022 выиграл чемпионат Украины по гребле на каноэ. Из-за вооруженной агрессии РФ перед чемпионатом не выходил на воду более 10 месяцев. У меня нет стремления кому-то доказать, я доказываю себе, что могу стать лучше и сильнее несмотря на возраст", — вспоминает Александр.

Александр постоянно участвует и медали в соревнованиях силовых структур. Фото: Дмитрий Богомолов

Спорт помогает при реабилитации и декомпрессии военных

В настоящее время специалист своего дела выполняет важную задачу по физическому развитию и реабилитации личного состава. В футбольной команде "Южная Пальмира" НГУ, составленной из военнослужащих, он помогает как тренер по физической подготовке. Проводит занятия по разминке и растяжке, беговые упражнения на разные дистанции, чтобы собратья были более выносливыми и восстанавливались от травм.

"Мне предложили быть тренером футбольной команды. Предложение заинтересовало когда услышал, что целью является выход во Вторую лигу Украины. Всегда любил сложные вызовы и потому ни на минуту не сомневался. А также подкупила возможность работать с отличным специалистом, который в свое время сам был обладателем Кубка Украины по футболу Ильей Галюзой", — делится Голуб.

Как дипломированный тренер, изучавший психологию, Александр считает, что физические упражнения могут помочь при реабилитации после ранения, травм и посттравматического синдрома. Это полезно также во время декомпрессии военных, выводимых из района проведения боевых действий.

Во время воздушной тревоги в бункере. Фото: Дмитрий Богомолов

Спортивная активность способствует ускорению принятия решений, снижению импульсивности и увеличению концентрации внимания, большей ясности ума и поможет уменьшить чувство тревоги.

"Спорт важен для всех без исключений. Это эффективное, естественное оружие в борьбе с приближающимся противником. Непременно спортивные упражнения помогут быть более бодрым и мотивированным. Это также этап социальной интеграции военных, благодаря поддержке профессионалов и собратьев они обязательно наберутся уверенности в себе и в своих силах.

Спорт помогает быть военным сильнее и скорее восстанавливаться физически и психологически", — уверяет тренер.

Важным аспектом является приобщение к этапам реабилитации и семей военнослужащих. У тренера Александра есть жена и сын. До полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины они всегда на выходные составляли компанию ему во время тренировок. Перед сыном отец прежде всего ставит задачу быть воспитанным, порядочным и здоровым человеком.

Тренер открыл спортивный музей в родном Вилкове. Фото: Архив Александра Голубова

Тренер открыл спортивный музей

В целом до 24 февраля 2022 года Голуб сам тренировал детей в школе гребли и планирует возобновить эту работу после нашей Победы. Кроме того, титулованный спортсмен сам открыл настоящий спортивный музей в родном городе.

"В начале 2020 года пришла интересная идея основать музей высших достижений гребцов ДЮСШ и украинских олимпийцев, где собраны награды местных гребцов, 4 медали Чемпионата мира, 9 медалей Чемпионата Европы и более полутысячи медалей чемпионатов Украины. Также в музее есть два весла Олимпийскими чемпионами и множество кубков, вымпелов и материалов об гребле", — рассказал Александр.

Сам гвардиец больше всего стремится к скорейшей Победе Украины и дальнейшему миру, а всем украинцам желает терпения и всегда помнить, что с помощью физических упражнений большинство людей может улучшить свое физическое здоровье и форму, психологическое состояние, укрепить мышцы и получить большую выносливость. .

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