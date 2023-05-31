Титулований спортсмен і нацгвардієць розповів, як спорт допомагає військовим

Олександр Голубов став чемпіоном України під час служби в Національній гвардії України. Фото: Дмитро Богомолов

Гвардійцю Олександру з позивним Голуб 38 років. В армії він служить з 2005-го року, з перервами. Наразі він проходить військову службу в 11 бригаді імені Михайла Грушевського Південного ОТО Національної гвардії України. Унікальність військового — у його спортивних досягненнях та вмінні робити фізично сильнішими побратимів.

Подробиці кар’єри та досягнень унікального тренера з фізичної підготовки в ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE.

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Народився Олександр на півдні Одещини. Змалечку почав відвідувати місцеву Дитячо-юнацьку спортивну школу з веслування, оскільки батьки його спортсмени – тато Олексій, Заслужений тренер України та мати Марія, директорка ДЮСШ. У 2008 році закінчив магістратуру в Південноукраїнському національному педагогічному університеті ім. Ушинського.

"За свою спортивну кар'єру брав участь у чемпіонатах Європи та України, Кубках світу, у 2005 році виконав норматив на звання майстра спорту. Через п'ять років закінчив професійну кар'єру спортсмена", — розповідає тренер-викладач за фахом.

Голубов брав участь у Євро та Кубках світу з веслування, вигравав Чемпіонат України. Фото: Федерація каное України

Голуб свого часу виступав за національну збірну України, також він багаторазовий переможець першості Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії з семиборства у своїй віковій категорії та, що цікаво, ставав чемпіоном України у чотирьох видах спорту: веслування на каное, веслування на драгонботах, керлінг та сапборд.

Команда з керлінгу складалась з веслувальників: Сергій Климнюк, Олександр Голубов, Сергій Вакуленко та Сергій Сервуля. Фото: Архів Олександра Голубова

"Як любитель продовжую брати участь в чемпіонатах країни серед професіоналів та у 2018 році переміг у двох видах спорту — каное та на дошці SUP, також під час повномасштабного вторгнення Росії на нашу територію, у 2022-ому виграв чемпіонат України з веслування на каное. Через збройну агресію РФ, перед чемпіонатом не виходив на воду понад 10 місяців. В мене немає прагнення комусь щось довести, я доводжу собі, що можу стати кращим і сильнішим не дивлячись на вік", — згадує Олександр.

Олександр постійно бере участь та медалі в змаганнях силових структур. Фото: Дмитро Богомолов

Спорт допомагає при реабілітації та декомпресії військових

Наразі фахівець своєї справи виконує важливе завдання з фізичного розвитку та реабілітації особового складу. У футбольній команді "Південна Пальміра" НГУ, складеної з військовослужбовців, він допомагає, як тренер з фізичної підготовки. Проводить заняття з розминки та розтяжки, бігові вправи на різні дистанції, щоб побратими були більш витривалими та скоріше відновлювались від травм.

"Мені запропонували бути тренером футбольної команди. Пропозиція зацікавила коли почув, що метою — є вихід у Другу лігу України. Завжди любив складні виклики й тому ні на хвилину не сумнівався. А також підкупила можливість працювати з відмінним фахівцем, який свого часу сам був володарем Кубка України з футболу Іллею Галюзою", — ділиться Голуб.

Як дипломований тренер, який вивчав психологію, Олександр вважає, що фізичні вправи можуть допомогти при реабілітації після поранення, травм та посттравматичного синдрому. Це корисно також під час декомпресії військових, яких виводять з району проведення бойових дій.

Під час повітряної тривоги у бункері. Фото: Дмитро Богомолов

Спортивна активність сприяє пришвидшенню прийняття рішень, зниження імпульсивності та збільшення концентрації уваги, більшій ясності розуму та допоможе зменшити відчуття тривоги.

"Спорт важливий для всіх без виключень. Це ефективна, природна зброя в боротьбі зі супротивником, що наближається. Неодмінно спортивні вправи допоможуть бути більш бадьорим та вмотивованим. Це також етап соціальної інтеграції військових, завдяки підтримці професіоналів та побратимів вони обов'язково наберуться впевненості в собі та своїх силах.

Спорт допомагає бути військовим сильнішими та скоріше відновлюватись фізично та психологічно", — запевняє тренер.

Важливим аспектом є долучення до етапів реабілітації й родин військовослужбовців. У тренера Олександра є дружина та син. До повномасштабного вторгнення РФ на територію України, вони завжди на вихідні складали компанію йому під час тренувань. Перед сином батько насамперед ставить завдання бути вихованою, порядною та здоровою людиною.

Тренер відкрив спортивний музей у рідному Вілкове. Фото: Архів Олександра Голубова

Тренер відкрив спортивний музей

Загалом до 24 лютого 2022 року, Голуб сам тренував дітей в школі веслування та планує відновити цю роботу після нашої Перемоги. Крім того, титулований спортсмен власноруч відкрив справжній спортивний музей у рідному місті.

"На початку 2020 року прийшла цікава ідея заснувати музей вищих досягнень веслувальників ДЮСШ та українських олімпійців, де зібрані нагороди місцевих веслувальників, 4 медалі Чемпіонату світу, 9 медалей Чемпіонату Європи, та понад пів тисячі медалей чемпіонатів України. Також в музеї є два весла, подарованих Олімпійськими чемпіонами та безліч кубків, вимпелів та матеріалів про веслування", — розповів Олександр.

Сам гвардієць найбільше прагне скорішої Перемоги України та подальшого миру, а всім українцям бажає терпіння і завжди пам'ятати, що за допомогою фізичних вправ більшість людей може покращити своє фізичне здоров'я й форму, психологічний стан, зміцнити м'язи та отримати більшу витривалість.

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