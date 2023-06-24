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Серегина взяла серебро по карате на Европейских играх, Заплитный стал чемпионом

24 июня 2023 06:45
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Серегина взяла серебро по карате на Европейских играх, Заплитный стал чемпионом
Для Серегиной это вторая медаль престижного мультиспортивного форума континента. Фото: Влад Ефимов
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Третий день подряд есть приятные новости из Европейских игр в Польше. В соревнованиях по карате украинцы вслед за золотом Анжелики Терлюги взяли еще 2 медали. Чемпионом в весовой категории до 75 кг в мужском кумите стал Андрей Заплитный, серебро среди женщин до 61 кг завоевала Анита Серегина.

Эксклюзивные фото и комментарий спортсменки из Черноморска —  в материале Новини.LIVE.

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33-летняя украинская каратистка выиграла все три стычки на старте турнира и завершила групповой этап на первом месте. Уже гарантировав себе таким образом награду, она в полуфинале взяла верх над турчанкой Гульбахар Гёзиток (2:0).

В финале в равной борьбе украинка все же уступила senshu действующей чемпионке Европы Рим Хамис из Германии (2:2).

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Анита Серегина и ее соперницы. Фото: Влад Ефимов

"Наверное, под давлением победы на прошлых играх и выступления здесь как действующая чемпионка немного заставили меня поволноваться перед соревнованиями. Но такие эмоции тоже необходимы, потому что заставляют тебя быть более собранным, сфокусированным и агрессивным, защищая свой титул. Хоть это и серебро, я все равно очень рада этой медали. Медаль — это самая высокая награда за труд спортсмена. И только сам спортсмен знает, сколько он отдает этому спорту и чем жертвует в своей жизни ради таких медалей. Поэтому расстраиваться серебру — нет, не сегодня, я сегодня счастлива и благодарна нашей армии, что вообще могу сражаться на таких турнирах и представлять нашу страну с гордостью", — сообщила Серегина.

Отметим, что для Серегиной это вторая медаль престижнейшего мультиспортивного форума континента после золота Минска-2019. Таким образом, маленький город спутник Одессы Черноморск принес уже 2 медали Европейских игр. Кроме Серегиной, бронзу в легкой атлетике в тройном прыжке принес Владислав Шепелев.

Золото Заплитного

А вот для другого каратиста, Заплитного, это был золотой дебют. 21-летний каратист из Черновцов вышел из группы на первое место с тремя победами в активе и добавил к ним еще одну в напряженном полуфинале — над вторым номером мирового рейтинга бельгийцем Квентаном Мауденом (5:4).

В поединке за золото против итальянца Даниэле Ди Виво, которого он уверенно победил на групповой стадии (3:0), действующий чемпион Европы уступал 2:3. Но на последних секундах сумел заработать бал и одержал победу по решению судей (hantei).

Таким образом, сборная Украины по карате завершает свое выступление в Кракове-2023 с четырьмя наградами, среди которых 2 золота.

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