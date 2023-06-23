Этот гол был признан лучшим в чемпионате Италии: позавидовал бы сам Марадона
Форвард сборной Грузии Хвича Кварацхелия стал главным открытием чемпионата Италии по футболу в сезоне 2022/2023. Один из голов футболиста был признан лучшим в Серии А по итогам сезона.
Кварацхелия помог "Наполи" впервые за долгие годы выиграть Скудетто, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Серии А.
Хвича Кварацхелия стал одним из лучших приобретений "Наполи" за последние годы. Прошлым летом "партенопейцы" пригласили грузинского футболиста из "Динамо" (Батуми) за 12 млн евро. Форвард забил мяч и сделал результативную передачу в первом же матче за "Наполи".
Лучший гол Кварацхелии
Грузинский футболист составил мощную пару с Виктором Осимхеном в атаке неаполитанской команды. Именно точный удар Хвичи Кварацхелии был признан "Голом сезона" в Серии А.
Мяч был забит в 26-м туре чемпионата Италии в ворота "Аталанты", которую "Наполи" обыграл со счетом 2:0. В контратаке Осимхен точной передачей нашел у чужих ворот Кварацхелию, который эффектно обыграл несколько соперников и нанес точный удар по центру.
По итогам прошлого сезона 22-летний Хвича Кварацхелия забил 12 голов и сделал 13 результативных передач в составе "Наполи". Трансферная стоимость игрока увеличилась почти в десять раз. Сам он мечтает выступать за мадридский "Реал".
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