Этот гол был признан лучшим в чемпионате Италии: позавидовал бы сам Марадона

"Наполи" празднует Скудетто. Фото: REUTERS/Ciro Fusco

Форвард сборной Грузии Хвича Кварацхелия стал главным открытием чемпионата Италии по футболу в сезоне 2022/2023. Один из голов футболиста был признан лучшим в Серии А по итогам сезона.

Кварацхелия помог "Наполи" впервые за долгие годы выиграть Скудетто, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Серии А.

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Хвича Кварацхелия стал одним из лучших приобретений "Наполи" за последние годы. Прошлым летом "партенопейцы" пригласили грузинского футболиста из "Динамо" (Батуми) за 12 млн евро. Форвард забил мяч и сделал результативную передачу в первом же матче за "Наполи".

Лучший гол Кварацхелии

Грузинский футболист составил мощную пару с Виктором Осимхеном в атаке неаполитанской команды. Именно точный удар Хвичи Кварацхелии был признан "Голом сезона" в Серии А.

Кварацхелия благодарит болельщиков. Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Мяч был забит в 26-м туре чемпионата Италии в ворота "Аталанты", которую "Наполи" обыграл со счетом 2:0. В контратаке Осимхен точной передачей нашел у чужих ворот Кварацхелию, который эффектно обыграл несколько соперников и нанес точный удар по центру.

По итогам прошлого сезона 22-летний Хвича Кварацхелия забил 12 голов и сделал 13 результативных передач в составе "Наполи". Трансферная стоимость игрока увеличилась почти в десять раз. Сам он мечтает выступать за мадридский "Реал".

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