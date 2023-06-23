Магучих показала лучший результат: сборная Украины лидирует на Европейских играх

Ярослава Магучих близка к медали в командном зачете. Фото: НОК

В рамках Европейских Игр-2023 проходит командный чемпионат Европы по легкой атлетике. В соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин Украину представила Ярослава Магучих, одержавшая победу во втором дивизионе.

Подробности выступления украинцев в материале Новини.LIVE.

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Магучих показала лучший результат 1,97 метра, что на 3 сантиметра больше, чем у Даниэлы Станчю, ставшей серебряным призером. Тройку лидеров замкнула Ангелина Топич из Сербии с результатом 1,91 м.

Отметим, что судьба комплекта наград станет известна в воскресенье, 25 июня, когда пройдут соревнования по элитному дивизиону. Марина Бех-Романчук одержала уверенную победу в тройном прыжке. Она показала результат в 14,58 метра.

Ранее в тройном прыжке также победил Владислав Шепелев из Черноморска.

Украина — первая

Третьи европейские игры будут проходить в Польше до 2 июля. На Играх будет разыграно 253 комплекта наград в более чем 20 видах спорта.

Украину представляют более 200 спортсменов. Украина вышла на первое место, имея в активе 6 медалей, из них 4 золота. У Польши на одно меньше.

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