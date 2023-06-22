Вдячний Збройним силам України: легкоатлет Шепелєв про перемогу на Європейських іграх

Шепелєв встановив 3 особистих рекорди. Фото: Влад Єфімов

Легкоатлет із Чорноморська Владислав Шепелєв встановив три особистих рекорди й здобув перемогу в особистому турнірі командного турніру чемпіонату Європи, який проходив в рамках Європейських ігор. 21-річний спортсмен прокоментував свій виступ.

Інтерв’ю з ним, яке записав Національний олімпійський комітет в Одеській області, а також ексклюзивні фото у матеріалі Новини.LIVE.

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Інтерв’ю спортсмен давав десь за дві години після завершення змагань – певний час зайняв допінг-контроль. Спортсмен виглядав втомленим, але дійсно щасливим.

"Зараз повністю спустошений: стільки привітань, стільки емоцій. Я такого, напевно, жодного разу в житті не відчував. Дуже все круто! Сьогодні, мені все вдалося на цій чудовій арені", — каже він.

Впевнений, що Україна вийде у вищій дивізіон

До цього Владислав неодноразово робив заступи на змаганнях. В цей день все пройшло чисто.

"Насправді, допоміг тренер. Він сказав, що я завантажений, начебто ми не готуємося на цей старт. Я йому вирішив довести, що це не так. У мене все вийшло. Дуже високий рівень, адже в першому дивізіоні виступають дуже круті спортсмени, наприклад, як Педро Пабло Печардо, який має в своєму активі стрибок за 18 метрів. Звісно, хотілось би з ним позмагатися, але, мабуть, вже на наступному чемпіонаті, адже я впевнений, що Україна вийде у вищій дивізіон", — розповідає Шепелєв.

За перемогу легкоатлет вдячний в першу чергу захисникам та захисницям України.

"Дякую нашим воїнам, який боронять нас на передовій. Поки вони боронять нас там, ми можемо воювати на своєму, спортивному, фронті. І, слава Богу, поки все вдається.

Владислав Шепелєв готується до стрибка. Фото: Влад Єфімов

Звісно, дякую за підтримку всім моїм рідним і близьким. Дякую і тим, хто вболівав, і тим, хто, як то кажуть, хейтив.

"І, звичайно ж, дякую моїм тренерам — Сергію Полінкову і Олександрі Стаднюк, які реально вкладали в мене душу. Не знаю, як вони мене терплять, адже я ще та людина, як кажуть", — додав Владислав.

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