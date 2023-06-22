Благодарен Вооруженным силам Украины: легкоатлет Шепелев о победе на Европейских играх

Шепелев установил 3 личных рекорда. Фото: Влад Ефимов

Легкоатлет из Черноморска Владислав Шепелев установил три личных рекорда и одержал победу в личном турнире командного турнира чемпионата Европы, который проходил в рамках Европейских игр. 21-летний спортсмен прокомментировал свое выступление.

Интервью с ним, записанное Национальным олимпийским комитетом в Одесской области, а также эксклюзивные фото в материале Новини.LIVE.

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Интервью спортсмен давал где-то через два часа после завершения соревнований – некоторое время занял допинг-контроль. Спортсмен выглядел уставшим, но действительно счастливым.

"Сейчас полностью опустошен: столько поздравлений, столько эмоций. Я такого, наверное, ни разу в жизни не испытывал. Очень все круто! Сегодня мне все удалось на этой замечательной арене", — говорит он.

Уверен, что Украина выйдет в высший дивизион

До этого Владислав неоднократно совершал заступ на соревнованиях. В этот день все прошло чисто.

"На самом деле помог тренер. Он сказал, что я загружен, вроде бы мы не готовимся на этот старт. Я ему решил доказать, что это не так. У меня все получилось. Очень высокий уровень, ведь в первом дивизионе выступают очень крутые спортсмены, например Как Педро Пабло Печардо, который имеет в своем активе прыжок в 18 метров. Конечно, хотелось бы с ним посоревноваться, но, пожалуй, уже на следующем чемпионате, ведь я уверен, что Украина выйдет в высший дивизион", — рассказывает Шепелев.

За победу легкоатлет благодарен в первую очередь защитникам и защитницам Украины.

«Благодарю наших воинов, которые защищают нас на передовой. Пока они защищают нас там, мы можем воевать на своем, спортивном, фронте. И, слава Богу, пока все удается.

Владислав Шепелев готовится к прыжку. Фото: Влад Ефимов

Конечно, спасибо за поддержку всем моим родным и близким. Спасибо и тем, кто болел, и тем, кто, как говорится, хейтил.

"И, конечно же, спасибо моим тренерам — Сергею Полинкову и Александре Стаднюк, которые реально вкладывали в меня душу. Не знаю, как они меня терпят, ведь я еще тот человек, как говорится", — добавил Владислав.

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