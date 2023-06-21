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Шепелєв став першим переможцем від України на Європейських іграх

21 червня 2023 06:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Шепелєв став першим переможцем від України на Європейських іграх
Спортсмен з Чорноморська побив особистий рекорд. Фото: Влад Єфімов
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Європейські ігри 2023 у Польщі розпочались зі змагань з легкої атлетики. Першим переможцем з українців став Владислав Шепелєв, який завоював золото в змаганнях з потрійного стрибка.

Ексклюзивні світлини та подробиці виступу спортсмена, в матеріалі Новини.LIVE.

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"Арена "Silesian Stadium" просто неймовірна. Така атмосфера тільки надихає до виконання запланованого. Я вперше на такій арені, хочеться показати достойну конкуренцію, адже виступають тут дуже круті хлопці", – казав Шепелєв перед стартом.

21-річний підопічний Сергія Полінкова та Олександра Стаднюка не тільки показав конкуренцію, а й переміг у командному чемпіонаті Європи (2-й дивізіон), встановивши свій особистий рекорд — 16 м 67 см. Передає Національний олімпійський комітет в Одеській області.

До цього турніру його рекорд складав 16,34. В Хожуві він тричі його побив:16,41 в першій, 16,53 – в третій, і, нарешті; 16,67 в завершальній спробі.

Як виявилося пізніше, жоден суперник українця не зміг стрибнути навіть на 16 метрів. На другому місці опинився Даніель Егліссон з Ісландії — 15,82, а на третьому Лачезар Валчев з Болгарії – 15,57.

Малихін поділив перше місце, Погорілко — другий

З інших результатів українців відзначимо Владислава Малихіна, який у стрибках з жердиною розділив перше місце з результатом 5,4 метри. Олександр Погорілко став другим у бігу на 400 метрів – 45,31 сек (персональний рекорд).

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