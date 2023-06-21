Шепелев стал первым победителем от Украины на Европейских играх

Спортсмен из Черноморска побил личный рекорд. Фото: Влад Ефимов

Европейские игры 2023 в Польше начались с соревнований по легкой атлетике. Первым победителем из украинцев стал Владислав Шепелев, завоевавший золото в соревнованиях по тройному прыжку.

Эксклюзивные фотографии и подробности выступления спортсмена, в материале Новини.LIVE.

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"Арена Silesian Stadium просто невероятная. Такая атмосфера только вдохновляет к выполнению запланированного. Я впервые на такой арене, хочется показать достойную конкуренцию, ведь выступают здесь очень крутые ребята", — говорил Шепелев перед стартом.

21-летний подопечный Сергей Полинков и Александр Стаднюк не только показал конкуренцию, но и победил в командном чемпионате Европы (2-й дивизион), установив свой личный рекорд — 16 м 67 см. Передает Национальный олимпийский комитет в Одесской области.

До этого турнира его рекорд составлял 16,34. В Хожуве он трижды его побил: 16,41 в первой, 16,53 — в третьей, и наконец; 16,67 в заключительной попытке.

Как оказалось позже, ни один соперник украинца не смог прыгнуть даже на 16 метров. На втором месте оказался Даниэль Эглиссон из Исландии — 15,82, а на третьем Лачезар Валчев из Болгарии — 15,57.

Малыхин разделил первое место, Погорилко - второй

Из других результатов украинцев отметим Владислава Малыхина, который в прыжках с шестом разделил первое место с результатом 5,4 метра. Александр Погорилко стал вторым в беге на 400 метров — 45,31 сек (персональный рекорд).

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