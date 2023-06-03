Бех-Романчук збирає медалі, рекорди та світлини в Італії

марина Бех-Романчук дарує красиві фото та результати. Фото: Instagram/marynabekh

У Римі та Флоренції проходить третій етап Діамантової ліги поточного сезону. Українська спортсменка Марина Бех-Романчук здобула бронзову нагороду та продовжує набирати форму після повернення до змагань. За кілька днів до цього вона виклала у соцмережі відверті фото та види Італії.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

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У секторі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук показала результат 6,59 метрів та здобула бронзу для України. Це стало для неї особистим рекордом у цій кампанії.

Перше місце виборола представниця Італії Ларісса Япічіно (6,79 м), а срібло виборола Тара Девіс-Вудгол зі США (6,74 м).

Зазначимо, що на минулому етапі Діамантової ліги в Рабаті Бех-Романчук здобула срібло в потрійному стрибку

У бігу на 400 м із бар'єрами Вікторія Ткачук показала 5-й результат (54.71 сек), Анна Рижикова фінішувала останньою, 8-м із результатом 55.99 сек.

Українка Наталія Стребкова в бігу на 3000 метрів із перешкодами фінішувала з 14-м результатом (9:43,20).

Чудовий вид та смакота

Можливо допомогли спортсменці також гарний настрій та атмосфера. У своєму Instagram Марина кілька днів тому виклала відверту фотосесію.

Також на її сторінці фото на фоні красивих будівель у Брешіа та італійська їжу.

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