Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Бех-Романчук збирає медалі, рекорди та світлини в Італії arrow

Бех-Романчук збирає медалі, рекорди та світлини в Італії

3 червня 2023 09:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Бех-Романчук збирає медалі, рекорди та світлини в Італії
марина Бех-Романчук дарує красиві фото та результати. Фото: Instagram/marynabekh
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

У Римі та Флоренції проходить третій етап Діамантової ліги поточного сезону. Українська спортсменка Марина Бех-Романчук здобула бронзову нагороду та продовжує набирати форму після повернення до змагань. За кілька днів до цього вона виклала у соцмережі відверті фото та види Італії.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

У секторі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук показала результат 6,59 метрів та здобула бронзу для України. Це стало для неї особистим рекордом у цій кампанії.

Перше місце виборола представниця Італії Ларісса Япічіно (6,79 м), а срібло виборола Тара Девіс-Вудгол зі США (6,74 м).

Зазначимо, що на минулому етапі Діамантової ліги в Рабаті Бех-Романчук здобула срібло в потрійному стрибку

У бігу на 400 м із бар'єрами Вікторія Ткачук показала 5-й результат (54.71 сек), Анна Рижикова фінішувала останньою, 8-м із результатом 55.99 сек.

Українка Наталія Стребкова в бігу на 3000 метрів із перешкодами фінішувала з 14-м результатом (9:43,20).

Чудовий вид та смакота

Можливо допомогли спортсменці також гарний настрій та атмосфера. У своєму Instagram Марина кілька днів тому виклала відверту фотосесію.

Також на її сторінці фото на фоні красивих будівель у Брешіа та італійська їжу.

Нагадаємо, відомий тренер і президент Федерації пляжної боротьби Руслан Умаров загинув у лікарні після стрілянини.

Українка Світоліна у драматичній грі вирвала перемогу у росіянки Блінкової на "Ролан Гаррос".

Футболіст збірної України Віктор Циганков може замінити лідера дортмундської "Боруссії".

Тенісистка Ангеліна Калініна пояснила, чому не виступає за збірну України.

 

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Низка ГО, що претендували на грант від Фонду, отримали продуктову допомогу поза конкурсом, — Столар

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB