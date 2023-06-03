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Бех-Романчук собирает медали, рекорды и фото в Италии

3 июня 2023 09:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Бех-Романчук собирает медали, рекорды и фото в Италии
Марина Бех-Романчук дарит красивые фото и результаты. Фото: Instagram/marynabekh
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В Риме и Флоренции проходит третий этап Бриллиантовой лиги текущего сезона. Украинская спортсменка Марина Бех-Романчук получила бронзовую награду и продолжает набирать форму по возвращении в соревнования. Несколькими днями ранее она выложила в соцсети откровенные фото и виды Италии.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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В секторе прыжков в длину Марина Бех-Романчук показала результат 6,59 метра и получила бронзу для Украины. Это стало для нее личным рекордом в этой кампании.

Первое место завоевала представительница Италии Лариса Япичино (6,79 м), а серебро завоевала Тара Дэвис-Вудгол из США (6,74 м).

Отметим, что на прошлом этапе Бриллиантовой лиги в Рабате Бех-Романчук завоевала серебро в тройном прыжке.

В беге на 400 м с барьерами Виктория Ткачук показала 5-й результат (54.71 сек), Анна Рыжикова финишировала последней, 8-м с результатом 55.99 сек.

Украинка Наталья Стребкова в беге на 3000 метров с препятствиями финишировала с 14-м результатом (9:43,20).

Прекрасный вид и вкусности

Возможно, помогли спортсменке также хорошее настроение и атмосфера. В своем Instagram Марина несколько дней назад выложила откровенную фотосессию.

Также на странице фото на фоне красивых зданий в Брешиа и итальянской еды.

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