Магучіх показала найкращий результат: збірна України лідирує на Європейських іграх

Ярослава Магучіх близька до медалі у командному заліку. Фото: НОК

У рамках Європейських Ігор-2023 відбувається командний чемпіонат Європи з легкої атлетики. У змаганнях зі стрибків у висоту серед жінок Україну представила Ярослава Магучіх, яка здобула перемогу в другому дивізіоні.

Подробиці виступу українців в матеріалі Новини.LIVE.

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Магучіх показала найкращий результат 1,97 метри, що на 3 сантиметри більше, ніж у Даніели Станчю, яка стала срібною призеркою. Трійку лідерів замкнула Ангеліна Топіч із Сербії з результатом у 1,91 м.

Зазначимо, що доля комплекту нагород стане відома в неділю, 25 червня, коли пройдуть змагання в елітному дивізіоні. Марина Бех-Романчук здобула впевнену перемогу в потрійному стрибку. Вона показала результат 14,58 метра.

Раніше у потрійному стрибку також переміг Владислав Шепелєв з Чорноморська.

Україна — перша

Треті Європейські ігри проходитимуть у Польщі до 2 липня. На Іграх буде розіграно 253 комплекти нагород у більш ніж 20 видах спорту.

Україну представляють понад 200 спортсменів. Наразі Україна вийшла на перше місце, маючи в активі 6 медалей, з них 4 золота. У Польщі на одне менше.

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