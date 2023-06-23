Терлюга у фіналі Європейських ігор перемогла принципову суперницю

Анжеліка Терлюга налаштувалась та стала кращою у престижному турнірі. Фото: Влад Єфімов

Українська каратистка Анжеліка Терлюга стала переможницею турніру Європейських ігор-2023, який проходить у польському Бельсько-Бялі. У фіналі одеситка перемогла свою кривдницю за фіналом Олімпіади-2021.

Ексклюзивні фото з Польщі та результат одеситки в матеріалі Новини.LIVE.

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У фіналі змагань в категорії "до 55 кг" Анжеліка Терлюга, підопічна тренерів Дениса Морозова та Володимира Зарецького, з рахунком 2:0 перемогла олімпійську чемпіонку, чемпіонку Європейських ігор-2019 Івет Горанову з Болгарії. Успіх приніс удар ногою за 1:39 до завершення. Усі спроби суперниці зробити камбек були припинені грамотним захистом одеської каратистки, передає Національний олімпійський комітет в Одеській області.

Це був четвертий фінал між Терлюною та Гарановою. Фото: Влад Єфімов

Це вже четвертий фінал за участю цих суперниць: на Олімпіаді і Європейських іграх одеська спортсменка поступилася, але потім виграла у двох наступних фіналах: крім нинішніх Ігор — на чемпіонаті Європи-2022 (11:3).

Здолала чемпіонку та призерку Євро

На першому етапі Анжеліка стала переможницею групи А. Вона здобула перемогу над дворазовою чемпіонкою Європи (2013, 2017) турчанкою Якан Туба (4:2), звела внічию поєдинок з італійкою Веронікою Брунорі (0:0), а в завершальному бою взяла гору над ще однією призеркою цьогорічного Євро — німкенею Гізем Бугур (3:0).

У півфіналі одеситка перемогла Дженніфіер Ворлінг із Люксембургу завдяки удару ногою за 15 секунд до завершення — 2:0.

Тренер та чоловік Терлюги Володимир Зарецький вітає дружину з успіхом. Фото: Влад Єфімов

Додамо, що налаштуватись на турнір одеситці було нелегко після знищення окупантами в Одесі спортзалу клубу свого чоловіка Володимира Зарецького.

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