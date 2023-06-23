Терлюга взяла реванш у Горановой за Олимпиаду и выиграла золото Европейских игр

Анжелика Терлюга настроилась и стала лучшей в престижном турнире. Фото: Влад Ефимов

Украинская каратистка Анжелика Терлюга стала победительницей турнира Европейских игр-2023, проходящего в польском Бельско-Бяле. В финале одесситка победила свою обидчицу по финалу Олимпиады-2021.

Эксклюзивные фото из Польши и результат одесситки в материале Новини.LIVE.

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В финале соревнований в категории "до 55 кг" Анжелика Терлюга, подопечная тренеров Дениса Морозова и Владимира Зарецкого, со счетом 2:0 победила олимпийскую чемпионку, чемпионку Европейских игр-2019 Ивет Горанову из Болгарии. Успех принес удар ногой за 1:39 до завершения. Все попытки соперницы совершить камбек были пресечены грамотной защитой одесской каратистки, передает Национальный олимпийский комитет в Одесской области.

Это был четвертый финал между Терлюной и Гарановой. Фото: Влад Ефимов

Это уже четвертый финал с участием этих соперниц: на Олимпиаде и Европейских играх одесская спортсменка уступила, но затем выиграла в двух следующих финалах: кроме нынешних Игр — на чемпионате Европы-2022 (11:3).

Одолела чемпионку и призер Евро

На первом этапе Анжелика стала победительницей группы А. Она одержала победу над двукратной чемпионкой Европы (2013, 2017) турчанкой Якан Туба (4:2), свела вничью поединок с итальянкой Вероникой Брунори (0:0), а в завершающем бою взяла верх еще одним призером нынешнего Евро — немкой Гизем Бугур (3:0).

В полуфинале одесситка победила Дженнифиер Уорлинг из Люксембурга благодаря удару ногой за 15 секунд до завершения — 2:0.

Тренер и муж Терлюги Владимир Зарецкий поздравляет супругу с успехом. Фото: Влад Ефимов

Добавим, что настроиться на турнир одесситке было нелегко после уничтожения оккупантами в Одессе спортзала клуба своего мужа Владимира Зарецкого.

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