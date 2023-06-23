Цей гол був визнаний найкращим у чемпіонаті Італії: позаздрив би сам Марадона

"Наполі" святкує Скудетто. Фото: REUTERS/Ciro Fusco

Форвард збірної Грузії Хвіча Кварацхелія став головним відкриттям чемпіонату Італії з футболу у сезоні 2022/2023. Один із голів футболіста був визнаний найкращим у Серії А за підсумками сезону.

Кварацхелія допоміг "Наполі" вперше за довгі роки виграти Скудетто, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Серії А.

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Хвіча Кварацхелія став одним із найкращих трансферів "Наполі" за останні роки. Минулого літа "партенопейці" запросили грузинського футболіста з "Динамо" (Батумі) за 12 млн євро. Форвард забив м'яч і зробив результативну передачу у першому ж матчі за "Наполі".

Найкращий гол Кварацхелії

Грузинський футболіст склав потужну пару з Віктором Осімхеном в атаці неаполітанської команди. Саме точний удар Хвічі Кварацхелії було визнано "Голом сезону" у Серії А.

Кварацхелія дякує вболівальникам. Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou

М'яч був забитий у 26-му турі чемпіонату Італії у ворота "Аталанти", яку "Наполі" обіграв із рахунком 2:0. У контратаці Осімхен точною передачею знайшов біля чужої брами Кварацхелію, який ефектно обіграв кілька суперників і завдав точного удару по центру.

За підсумками минулого сезону 22-річний Хвіча Кварацхелія забив 12 голів та зробив 13 результативних передач у складі "Наполі". Трансферна вартість гравця збільшилася майже вдесятеро. Сам він мріє виступати за мадридський "Реал".

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