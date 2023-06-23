Цей гол був визнаний найкращим у чемпіонаті Італії: позаздрив би сам Марадона
Форвард збірної Грузії Хвіча Кварацхелія став головним відкриттям чемпіонату Італії з футболу у сезоні 2022/2023. Один із голів футболіста був визнаний найкращим у Серії А за підсумками сезону.
Кварацхелія допоміг "Наполі" вперше за довгі роки виграти Скудетто, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Серії А.
Хвіча Кварацхелія став одним із найкращих трансферів "Наполі" за останні роки. Минулого літа "партенопейці" запросили грузинського футболіста з "Динамо" (Батумі) за 12 млн євро. Форвард забив м'яч і зробив результативну передачу у першому ж матчі за "Наполі".
Найкращий гол Кварацхелії
Грузинський футболіст склав потужну пару з Віктором Осімхеном в атаці неаполітанської команди. Саме точний удар Хвічі Кварацхелії було визнано "Голом сезону" у Серії А.
М'яч був забитий у 26-му турі чемпіонату Італії у ворота "Аталанти", яку "Наполі" обіграв із рахунком 2:0. У контратаці Осімхен точною передачею знайшов біля чужої брами Кварацхелію, який ефектно обіграв кілька суперників і завдав точного удару по центру.
За підсумками минулого сезону 22-річний Хвіча Кварацхелія забив 12 голів та зробив 13 результативних передач у складі "Наполі". Трансферна вартість гравця збільшилася майже вдесятеро. Сам він мріє виступати за мадридський "Реал".
Нагадаємо, форвард "Дніпра-1" Артем Довбик зацікавив відомий клуб із Бундесліги.
Магучіх показала найкращий результат: збірна України лідирує на Європейських іграх.
Півзахисник Віталій Буяльський відмовив "Динамо": де він продовжить кар'єру.
Київське "Динамо" продасть лідерів: уже відомо, хто покине клуб.
"Ліверпуль" переманить одну із молодих зірок "Реала": назріває скандал.