Аллегри уходит в отставку: "Ювентус" выбрал нового тренера

Массимилиано Аллегри уходит с поля. Фото: REUTERS/Massimo Pinca

В летнее межсезонье-2023 туринский "Ювентус" собирается поменять главного тренера. Наставник итальянской команды Массимилиано Аллегри уйдет в отставку.

Руководство туринского клуба уже ищет нового тренера, сообщает Tutto Mercato.

Читайте также:

Массимилиано Аллегри не устраивает "Ювентус". 55-летний наставник не сумел навязать конкуренцию "Наполи" в борьбе за Скудетто в прошлом сезоне. В ближайшее время соглашение с тренером будет расторгнуто.

Игор Тудор работает во Франции. Фото: instagram.com/fcmarseille/

Новый тренер "Ювентуса"

Контракт 55-летнего Массимилиано Аллегри с туринским клубом действует до лета 2025 года. В случае, если не получится договориться с ним о досрочном расторжении соглашения, наниматель выплатит наставнику денежную компенсацию.

"Ювентус" занял седьмое место в итоговой турнирной таблице Серии А. По ходу сезона "старая синьора" подверглась наказанию — с команды сняли десять очков.

В клубе уже идут поиски нового главного тренера. Им может стать бывший защитник команды и наставник французского "Марселя" Игор Тудор. Не исключено, что "Ювентус" попробует договориться и с Антонио Конте.

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик заинтересовал известный клуб из Бундеслиги.

Мудрик и Ванат могут сыграть с Румынией: Ротань назвал условие.

Полузащитник Виталий Буяльский отказал "Динамо": где он продолжит карьеру.

Игрок сборной Украины Виктор Цыганков оказался в компании Букайо Сака и Харри Кейна.

Хавбек Руслан Малиновский вернется в Италию: "Марсель" готов продать украинца.

Бразилец Неймар получил от беременной невесты разрешение на измены.