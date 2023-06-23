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Аллегри уходит в отставку: "Ювентус" выбрал нового тренера

23 июня 2023 11:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Аллегри уходит в отставку: "Ювентус" выбрал нового тренера
Массимилиано Аллегри уходит с поля. Фото: REUTERS/Massimo Pinca
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В летнее межсезонье-2023 туринский "Ювентус" собирается поменять главного тренера. Наставник итальянской команды Массимилиано Аллегри уйдет в отставку. 

Руководство туринского клуба уже ищет нового тренера, сообщает Tutto Mercato

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Массимилиано Аллегри не устраивает "Ювентус". 55-летний наставник не сумел навязать конкуренцию "Наполи" в борьбе за Скудетто в прошлом сезоне. В ближайшее время соглашение с тренером будет расторгнуто. 

Игор Тудор
Игор Тудор работает во Франции. Фото: instagram.com/fcmarseille/

Новый тренер "Ювентуса" 

Контракт 55-летнего Массимилиано Аллегри с туринским клубом действует до лета 2025 года. В случае, если не получится договориться с ним о досрочном расторжении соглашения, наниматель выплатит наставнику денежную компенсацию. 

"Ювентус" занял седьмое место в итоговой турнирной таблице Серии А. По ходу сезона "старая синьора" подверглась наказанию — с команды сняли десять очков. 

В клубе уже идут поиски нового главного тренера. Им может стать бывший защитник команды и наставник французского "Марселя" Игор Тудор. Не исключено, что "Ювентус" попробует договориться и с Антонио Конте.  

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