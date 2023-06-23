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Мудрик и Ванат могут сыграть с Румынией: Ротань назвал условие

23 июня 2023 09:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик и Ванат могут сыграть с Румынией: Ротань назвал условие
Владислав Ванат в матче с Мальтой. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал кадровую ситуацию в команде. Его подопечные готовятся ко второму поединку группового этапа Евро-2023. 

Соперником Украины U-21 станет национальная команда Румынии, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне". 

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После матчей сборной Украины в отборе на Евро-2024 сразу несколько подопечных Сергей Реброва прибыли в команду Руслана Ротаня. Потенциально каждый из них способен усилить "молодежку". Не исключено, что большинство этих игроков выйдут на поле уже в плей-офф Евро-2023. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик спорит с арбитром. Скриншот YouTube

Мудрик и Ванат 

Вингер "Челси" и форвард киевского "Динамо" прибыли в лагерь команды U-21 с травмами после матчей сборной Украины. Оба футболиста проходят процесс восстановления и тренируются в индивидуальном порядке. Они хотят помочь команде Ротаня успешно выступить на турнире, но пока не готовы выйти на поле. Не известно, сыграют ли Мудрик и Ванат во втором туре группового этапа против Румынии. 

"Наши физиотерапевты, доктора и тренеры стараются как можно быстрее вернуть этих ребят в строй. И Ванат, и Мудрик работают в зале и пытаются восстановиться так быстро, как позволят их организмы. Это все индивидуально. Перед матчем будет понятно, насколько они готовы играть", — рассказал Руслан Ротань. 

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