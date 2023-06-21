Ротань доволен только первыми 30 минутами: что тренер Украины сказал после Хорватии

Руслан Ротань. Фото: скрин-шот

В Бухаресте в первом туре группового раунда Евро-2023 среди команд U-21 сборная Украины одержала победу над Хорватией. Интересно, что до матча балканцы были большими фаворитами.

На пресс-конференции после матча главный тренер сборной Украины рассказал о том, как готовились к игре, передает портал Новости.LIVE.

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О Хорватах мало знали

По словам главного тренера, на команде было волнение из-за статуса матча, но ни оно, ни погода не помешали выиграть.

"Что касается игры, то, видимо, то о чем мы говорили, это какие-то эмоции и переживания о первом матче. Это все присутствовало. Но первые 30 минут, до нашего гола, качество нашей игры нас удовлетворяло. На матч свои коррективы и погода внесла, потому что было очень жарко, поэтому спасибо ребятам за самоотдачу и характер. Мы были настоящей командой, мы хотели этого результата и заслуживаем его 100%.Хочу сказать, что за все победы мы благодарим ВСУ за то, что мы имеем возможность здесь демонстрировать нашу игру и радовать воинов", — сказал специалист.

Вспомнил Ротань и проблему с подготовкой к хорватам, которые под руководством Драгана Скорича не провели ни одного матча. Именно поэтому украинцы не знали чего ждать.

"Команда Хорватии была для нас где-то загадкой, потому что пришел новый тренер и было трудно их спрогнозировать. Но мы справились, раскусили их, понимали, что противник будет закрывать нам середину поля. Но мы ориентируемся на нашу игру, на ее улучшение, на контроль. Поэтому мне очень понравились первые 30 мин. Во втором тайме мы перестроились и сыграли по счету. У нас были хорошие контратаки, из которых мы могли еще забить", — добавил Ротань об игре с Хорватией.

Также главный тренер рассказал, что ждет от команды в матче с Румынией, которая будет играть дома.

"Следующая игра с Румынией и для нас задача №1 — это восстановление, потому что матчи через два дня на третий. Прежде всего — это восстановление, анализ нашей игры и игры соперника. Что касается Румынии, то эта команда, которая стремится играть в футбол, как и мы, стремящейся атаковать, и мы следующую игру будем играть на выезде, где будет полный аншлаг. Нам нужно восстановиться, нам нужно думать о своей игре", — отметил специалист.

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