Ротань задоволений лише першими 30 хвилинами: що тренер України сказав після Хорватії

Руслан Ротань. Фото: скрін-шот

У Бухаресті в першому турі групового раунду Євро-2023 серед команд U-21 збірна України перемогла Хорватію. Цікаво, що до матчу балканці були великими фаворитами.

На пресконференції після матчу головний тренер збірної України розповів про те як готувались до гри, передає портал Новини.LIVE.

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Про Хорватів мало знали

За словами головного тренера, на команді було хвилювання через статус матчу, але ні воно, ні погода не завадили виграти.

"Стосовно гри,то мабуть те про що ми говорили, це якісь емоції та переживання про перший матч. Це все було присутнє. Але перші 30 хвилин, до нашого гола, якість нашої гри нас задовольняла. На матч свої корективи й погода внесла, бо було дуже жарко. Тому дякую хлопцям за самовіддачу та характер. Ми були справжньою командою, ми хотіли цього результату і заслуговуємо його на 100%. Хочу сказати, що за всі перемоги ми дякуємо ЗСУ за те, що ми маємо можливість тут демонструвати нашу гру та радувати воїнів", — сказав фахівець.

Згадав Ротань й проблему з підготовкою до хорватів, які під керівництвом Драгана Скоріча не провели жодного матчу. Саме тому, українці не знали чого чекати.

"Команда Хорватії була для нас десь загадкою, бо прийшов новий тренер і було важко їх спрогнозувати. Але ми впорались, розкусили їх, розуміли, що противник буде закривати нам середину поля. Але ми орієнтуємось на нашу гру, на її покращенні, на контроль. Тому мені дуже сподобались перші 30 хв. У другому таймі ми перелаштувались та зіграли по рахунку. У нас були хороші контратаки, з яких ми могли ще забити", — додав Ротань про гру з Хорватією.

Також головний тренер розповів, що чекає команду в матчі з Румунією, яка буде грати вдома.

"Наступна гра з Румунією і для нас задача №1 — це відновлення, бо матчі через два дні на третій. Перш за все — це відновлення, аналіз нашої гри та гри суперника. Стосовно Румунії, то ця команда яка прагне грати у футбол, як і ми, яка прагне атакувати, і ми наступну гру будемо грати на виїзді, де буде повний аншлаг. Нам потрібно відновитися, нам потрібно думати про свою гру", — зазначив спеціаліст.

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